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    HaberlerEkonomi Haberleri KDV beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı
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    22.04.2020 - 07:21 |

    KDV beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı

    2020 Şubat ve Mart dönemine ait KDV beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı.

    KDV beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı

    24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemi dâhil) dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatıldı.

    Gelir İdaresi Başkanlığından(GİB) yapılan açıklamaya göre, 24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemi dâhil) dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2020 Salı günü sonuna kadar uzatıldı.

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