Keçiler hızlı ama tüketici daha hızlı

Tarım, hayvancılık ve gıda tedariğinin öneminin tüm dünyaca daha iyi anlaşıldığı korona günlerinde gözler bu alandaki başarılı girişimcilere çevrildi. Robert Koleji ve hukuk tahsilinden sonra kariyerine bankacılıkla başlayan, ardından anne olmasıyla ara verdiği iş hayatına girişimci olarak dönen Funda Özer Baltalı da bunlardan biri... Funda Özer Baltalı’nın 2008 yılında İzmir Seferihisar’da faaliyete geçen firması Baltalı Gıda, sadece keçi sütü ve bu sütten mamul ürünler üretiyor.

Sütü de kendi çiftliğindeki keçilerden sağlıyor. Funda Özer Baltalı şöyle anlatıyor:



“Yüksek verimli özel bir keçi ırkına sahibiz. Keçilerimiz uzmanların gözetiminde, tüm kontrolleri yapılarak en sağlıklı koşullarda yetiştiriliyor. Gıda güvenliği bakımından gerekli uluslararası sertifikalara sahip bulunuyor. Ayrıca alerjik çocuklar ve yetişkinler için üniversitelerle işbirliği içinde ürün geliştirme çalışmaları yapıyoruz. Yüzde 100 keçi sütü kullandığımız ürün yelpazemizde günlük pastorize keçi sütü, keçi Seferihisar peyniri, keçi kaşar peyniri, keçi büş, keçi lor, keçi labne, keçi tulum, light keçi peyniri, kolay yoğurt, keçi tereyağı, keçi sütünden kefir, keçi süzme yoğurdu bulunuyor.”

Büyüme trendinde

“Pazar şu anda büyüme trendinde ve oldukça yüksek bir ilgi var” diyen Baltalı, 2019’da yüzde 30 büyüdüklerini, bu yıl da aynı oranda büyümeyi hedeflediklerini söylüyor.

Baltalı Gıda’nın verilerinden, tüketici talebinin, ülkedeki keçi sütü üretiminden daha hızlı arttığı görülüyor. Funda Özer Baltalı da bu durumu, “2019 yılında ihracat yapmadık. 2020 yılında da planlarımızda yok. Maalesef keçi sütü yetersizliği nedeniyle iç piyasa taleplerini bile tam olarak karşılayamıyoruz” diye özetliyor.



‘Tedarik sorunu yaşamadık’



Kovid-19 salgınıyla tarım, hayvancılık ve üretimin öneminin ortaya çıktığını belirten Baltalı şöyle konuşuyor:



“Bazı ülkelerde boş raflar, mağaza önünde kuyruk görüntüleri varken Türkiye’de üreticiler sayesinde her şey sakin. Biz de herhangi bir tedarik sorunu yaşamıyoruz. Ambalaj malzemelerimizde stoklu çalıştığımız için bir sorun yaşamadık. İyi şeyler yapıyoruz. Kendimize güvenmeli ve umutla geleceğe bakmalıyız. Türkiye’de tarım ve hayvancılık büyük bir potansiyele sahip. Türkiye’nin dünya çapında büyük bir aktör olabilmesi için doğru kurgulanmış işbirliklerini gerçekleştirmesi önem taşıyor. Bu bakış açısının Türkiye’yi tarım ve hayvancılıkta dünyanın sayılı ülkeleri arasına taşıyacağına inanıyorum.”



Anne sütü gibi...



Tüketicilerin keçi sütüne ilgisinin son yıllarda artmasının nedeni, uzmanların bu sütün faydalarını sıklıkla vurgulamaları... Funda Özer Baltalı da bu faydaları şöyle anlatıyor:



“Keçi sütünün hem hazmı kolay, hem besleyiciliği yüksek. Anne sütüne yakın bir süt olması ve giderek yaygınlaşan laktoz alerjisinde doktorların reçetelerine girmesiyle her gün artan oranda tercih edilmekte. Keçi sütü ileriki yaşlarda görülen şeker, yüksek tansiyon, şişmanlık, kalp-damar hastalıkları gibi kronik pek çok hastalığa yakalanma riskini azaltıyor.”



Balkonda mangal evde onarım arttı

Korona günlerinde e-ticaret hızlandı. Pek çok KOBİ, evlerinde kalan tüketicilere ulaşmak için e-ticarete yöneldi. Bu alana daha önce girmiş olanların da internetten satışları arttı. İlk şubesi Özyurtlar Holding tarafından, 1990 yılında Esenyurt’ta açılan Neyzen Yapı Market’in bir yıldan bu yana online alışverişe imkan tanıyan sitesi nalburdayım.com da bunlardan biri...



Bahçe ve inşaat malzemelerinden, bakım ve onarım malzemelerine, kişisel bakım aletlerinden, elektrikli ev aletlerine kadar 10 bin çeşit ürünü tüketici ile buluşturan platform, ayrıca 7/24 teknik danışmanlık hizmeti de sunuyor. Sitenin son iki aylık satış analizleri, evde kalan tüketicinin tüketim eğilimlerinin nasıl değiştiğini ortaya koyuyor.



Armatür ilk sırada



Salgından önce alışveriş listesinde pek yer almayan banyo armatürleri, günlük el yıkama trafiğindeki artışla ilk sıralara yükseldi. Erkeklerin evde geçirdiği süre uzayınca, evde bekleyen bakım ve onarım faaliyetleri hız kazandı. Piknik alanlarının yasaklanmasıyla mangal keyfinde başrolü elektrikli ızgara aldı. Evde ekmek yapımının popülerlik kazanması da unutulmaya yüz tutmuş davul fırını alışveriş ligine kazandırdı. Toplu ulaşımdan kaçınılması elektrikli scooter popüler hale getirdi. 5 yıldızlı otellerde her şey dahil tatil hayalinin yerini kamp tatili alınca, kamp malzemeleri satışları ikiye katladı.



Kadın karar veriyor



Nalburdayım.com Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Bük şu değerlendirmeyi yaptı:



“Koronavirüs, tüketim alışkanlıklarımızı tamamen değiştirdi. Evde belki de aylardır bekleyen bakım ve onarım faaliyetleri, gündeme oturdu. Kadınların eşlerine defalarca hatırlattığı, yapılamayan ve şikayet unsuru olan bu işler, erkeklerin evde geçirdikleri sürelerin artmasıyla bir bir gerçekleşmeye başladı. Biz bunu yalıtım ve boya grubu ürünlerimizin artışında çok net görüyoruz. Ancak satın alma işlemlerinde kadınların hakimiyeti arttı. Çünkü evin ihtiyacı her ne olursa olsun, ev söz konusu olduğunda karar verici taraf her zaman kadınlar oluyor.



Üretimde ‘metal yaka’ öne çıkmalı



1 ÖNERİ 1 ÇÖZÜM



Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle, milyarlarca insana “evde kal” çağrısı yapıldı. Pek çok insan bu çağrıya uysa da kısa vadede temel ihtiyaç maddelerinin tedarik edilmesi, uzun vadede de ekonominin çarklarının dönebilmesi için üretimin devamı gerekiyor. Bu da karantina günlerinde bile milyonlarca işçinin, evlerinden çıkıp çalışmasını zorunlu kılıyor.



Oysa bir süre önce başlayan endüstri 4.0 hareketinde mesafe kaydedilip üretiminde tam otomasyona ulaşılmış olsaydı belki korona günlerinde karantina koşullarına daha sıkı uyulabilecekti. Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Fatih Varlık, bu konuda harekete geçmenin ‘tam zamanı’ olduğu görüşünde.



Türkiye’nin hızla salgın sonrasına hazırlanması gerektiğini dile getiren TİAD Başkanı Fatih Varlık, “Bu bir dünya krizi. Çin’den başlayıp Avrupa’ya, sonra Kıta Amerika’sına geçti ve küresel tedarik zincirleri kırıldı. Kriz, şapkamızı önümüze koyup yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu, değişen dünyaya çok çabuk adapte olma zorunluluğumuzu daha net anlamak için bir fırsat verdi” diyor.



‘Metal yaka’ olarak adlandırılan robot teknolojisinin önemine dikkat çeken Varlık, şunları söylüyor:



“Üretim ve iş yapış şeklinin böylesi durumlar için kurgulanması gerekiyor. Bilişim, otomasyon ve internet altyapısının uzaktan üretime yönelik ne ölçüde önemli olduğu şu günlerde daha net anlaşıldı. Robotlu üretim hatlarının, uzaktan üretim takibinin, üretime yönelik bilgi teknolojilerinin ve riskleri en aza indirerek yatırım yapmanın önemi ortaya çıktı. Biliyoruz ki bunların hepsi endüstri 4.0’la mümkün olacak.”