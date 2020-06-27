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    27.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kentsel dönüşüme kolaylık geldi

    Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanlarında yürütülecek projelerin yapım işinde görev alacak müteahhitlere getirilen “üst belge grubunda bulunma” şartına ilişkin hüküm, yürürlükten kaldırıldı.

    Kentsel dönüşüme kolaylık geldi

    Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanunun uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliğe göre, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen riskli alan ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen rezerv yapı alanı ve riskli yapıların bulunduğu uygulama alanlarında görev alacak müteahhitlere ilişkin kriteri içeren hüküm yürürlükten kaldırıldı.


    Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılan 13. maddesinin 7. fıkrası hükmü; söz konusu uygulama alanlarında görev alacak müteahhitlerin, yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması hakkında yönetmeliğin 14. maddesinde sayılan yetki belgesi gruplarına göre bir üst belge grubunda olmasını şart koşuyordu.

    İlgili fıkra ayrıca, yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması hakkında yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca, geçici grup yetki belgesi numarası verilen müteahhitlerin yasa kapsamında kendilerine ait yapıları yapabilmelerine ilişkin hükmü de içeriyordu.

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