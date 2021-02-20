Kestane şekerinin coğrafi işaret olarak tescillenmesi üreticiyi sevindirdi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, kestane şekeri üreticileri, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Burkay, ziyarette yaptığı konuşmada, Bursa'ya özgü ürünlere coğrafi işaret tescili almak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

İlk olarak Bursa kestane şekerinin coğrafi işaretle tescillendiğini bildiren Burkay, şunları kaydetti:

"Kestane şekeri, Bursa ile özdeşleşmiş bir ürün. Sektör temsilcilerimizin de talepleri doğrultusunda Bursa kestane şekerinde güzel bir gelişme yaşadık. Kestane şekeri için coğrafi işaret tescili alınması, ürünün korunmasına büyük katkı sağlayacak. Yakın zamanda Avrupa Birliği'nden de coğrafi işaret alınması için çalışmalara başlayacağız."

"Bu gelişme, sektörün üretim kapasitesini daha da artıracak"

İlka Şekerleme Genel Müdürü ve BTSO 27. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Mümin Akgün de kestane şekeri için coğrafi işaret başvuru sürecinin üç yıl önce başladığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Bursa'da 40'a yakın kestane şekeri üreticisi var. Bursa kestane şekerinde renk, koku, tat ve kalite birimleri titizlikle belirlendi. Coğrafi işaretle kestane şekerinin kalitesi ve lezzeti, standartlara uygun olarak üretilecek. Hedefimiz, Bursa kestane şekerine Avrupa Birliği'nden de tescil almak."

Bursa Çakın Gıda Yöneticisi Yahya Çakın da coğrafi işaret alınmasının sektör için çok güzel bir gelişme olduğunu vurgulayarak, "Bursa için büyük bir kazanım. Bursa kestane şekerinin mutlaka tescil edilmesi gerekiyordu. Bursa, bu konuda önemli bir üretim potansiyeline sahip. İnşallah bu gelişme, sektörün üretim kapasitesini daha da artıracak." ifadelerini kullandı.

Dağlı Kestane Şekeri Yöneticilerinden Çağatay Dağlı da Bursa'nın kestane şekeri üretimindeki tecrübesini daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Kafkas Kestane Şekeri firmasından İnci İnhal de coğrafi işaretin sektör için büyük bir fırsat olduğunu, Avrupa Birliği coğrafi işaret tescil çalışmalarının tamamlanmasıyla Bursa kestane şekerinin dünyada önemli bir marka olabileceğini bildirdi.