‘Kıdem tazminatı kırmızı çizgimiz’

Türk-İş Ankara İl Temsilcisi Nihat Zengin, kıdemle ilgili değişiklik konusunda sosyal tarafların bir talebinin bulunmadığını, taraflar arasında mutabakatın da olmadığını söyledi. Zengin, Türk-İş Başkanlar Kurulu’nun, kıdemin özüne yönelik hiçbir düzenlemeye onay verilmeyeceği açıklamasını hatırlatarak, “Bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacaklar için kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını istiyoruz. Bu hakkın tasfiyesine ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz” dedi.

DİSK: Eyleme hazırız

DİSK bölge temsilcilikleri de 81 ilde ortak bir basın açıklaması yaparak, kıdem tazminatının ortadan kaldırılmasına yönelik girişimlerin direniş ile karşılanacağını bildirdi. DİSK, şu açıklamayı yaptı:

“Kıdem tazminatı ile ilgili konuşulacak tek şey, mevcut sistemin güçlendirilmesi, bir gün bile çalışsa tüm işçilerin istifa hali dahil kıdem tazminatı alacağı bir düzenlemenin yapılması ve işverenler kıdem tazminatını ödemediğinde devletin kanun hakimiyetini sağlamasıdır. DİSK Başkanlar Kurulu, önümüzdeki hafta açıklanacak eylem takvimini hayata geçirmek için hazır olduğunu ilan eder.”

‘Zaman uygun değil’

Hak-İş’ten yapılan yazılı açıklamada, kıdem tazminatı tartışmasının, yöntem ve zamanlama açısından uygun olmadığı ifade edilerek, “Kıdem tazminatı sorununu, sosyal diyaloğun esas alındığı, çalışanlar lehine çözüm arayışları çerçevesinde tartışmaya hazırız” denildi.