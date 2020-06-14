‘Kıdemde kazanılmış haklar korunacak’

Selçuk, NTV’de, koronavirüs sürecinde çalışan ve işverenlere yönelik alınan tedbirlere ilişkin soruları yanıtladı.

“Çalışanların mevcut sistemde kalma seçeneği olacak mı? Bir yılda bir aylık maaş tutarında kıdem tazminatı devam edecek mi?” sorusuna ise Selçuk, şöyle yanıt verdi:

“Kazanılmış haklar korunacak. 30 güne karşı gelen bir yüzde 8.33 oranımız var, bu korunacak. Korunacak şekilde müzakere yapıyoruz fakat birden çok model var. Bu, karma bir emeklilik sistemi. Dolayısıyla bunun bir yüzde 8.33’lük kısmı var, normal tamamlayıcı olan kısmı. Bunun bir gönüllü ve ihtiyari seçilecek olan kısmı da olacak. Taraflardan önerilerini aldık, netleştikten sonra detaylıca açıklarız.”

Bakan Selçuk, sistemin yasama yılında yasalaşıp yasalaşmayacağına ilişkin olarak, müzakerelerin sürdüğünü ve hızlı şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

Fesih kısıtıyla vatandaşların işlerini kaybetmelerini engellediklerini belirten, “Fesih kısıtı pandemi döneminde çalışanımızı korumak için önemli bir unsurdu. İstihdamı ve çalışanları korumak için bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz” dedi.

Normalleşme desteği

Normalleşme sürecinin başladığını belirten Selçuk, “Hedefimiz, ekonominin hızla toparlanması. Yeni İstikrar Kalkanı programımızda normalleşmeyi hızlandıracak maddelerimiz olacak. Bunlardan bir tanesinin adı da Normalleşme Desteği olacak” dedi. Selçuk, Normalleşme Desteği’ne ilişkin şu bilgileri verdi:

“Kısa çalışmaya başvurmuş ya da ücretsiz izin desteği almış çalışanlarımızın normal çalışma sürelerine geçebilmesi adına bir normalleşme desteği sunacağız. Diğer bir maddemiz istihdama dönüş. 1 Ocak 2019 - Nisan 2020 arasında işini kaybetmiş olan çalışanlarımızın tekrar işe dönmesi için bir istihdama dönüş desteğimiz olacak. Kısa çalışmadan normale dönenlerin sigorta primlerini karşılayacağız.”

Bayram ikramiyesi

Bakan Selçuk, emeklilere Kurban Bayramı’nda bayram ikramiyelerinin erken ödeneceği müjdesi gelip gelmeyeceğine ilişkin olarak da Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ödeme takvimini planladıklarını, henüz karar vermediklerini ifade etti.

İlave istihdam desteği

İşverenlere de ‘ilave istihdam desteği’ sunacaklarını belirten Selçuk, “İstihdama dönüş desteğinde üç etap olacak. Birincisi işini kaybedenlere yönelik. Onları geri çekme. Kısa çalışmayla ücretsiz izne geçenleri normal çalışma sürelerine döndürme. Bir de kayıt dışı istihdamda olanları kayıt içine çekme. Kayıt dışı istihdamı da sigortalıya çekmek noktasında iyi bir teşvik olacağına inanıyoruz” dedi.

Part-time çalışmaya teşvik

Selçuk, “Part-time çalışmayı ne kadar fazla teşvik edebilirsek o kadar hem işsizliği azaltabileceğiz, hem kadınlarımız ve gençlerimizin iş hayatına daha fazla katılmasını sağlayacağız. Gençlerimizin çok büyük bir talebi var” dedi. Belli bir yaşı geçenlerin yarı zamanlı çalışmaya dönmesine yönelik teşvik verilip verilmeyeceğine ilişkin soruya karşılık Selçuk, “Bunlar mevzuatımızda olmayan konular değil fakat etkin kullanılmıyor. Teşvikler sunarak bunu etkinleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.