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    HaberlerEkonomi Haberleri KİPTAŞ sosyal konut ve kentsel dönüşüm ödemelerini erteledi
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    23.03.2020 - 12:02 | | AA

    KİPTAŞ sosyal konut ve kentsel dönüşüm ödemelerini erteledi

    KİPTAŞ, sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında hak sahibi vatandaşların nisan ve mayıs aylarının taksit ve ara ödemelerini erteledi.

    KİPTAŞ sosyal konut ve kentsel dönüşüm ödemelerini erteledi

    KİPTAŞ'tan yapılan açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ödeme güçlüğü yaşayabilecek vatandaşlar için alınan tedbirler paylaşıldı.

    Bu kapsamda, Silivri 3. Etap Sosyal Konut Projesi'nin nisan-mayıs ara ödemeleri, Çatalca Sosyal Konut Projesi'nin nisan-mayıs taksitleri, Zeytinburnu Kentsel Dönüşüm Projesi'nde (Locamahal) dönüşüme tabi tutulan hak sahipleri için nisan-mayıs borçlandırma taksitleri ertelendi.

    Nisan ayına ait taksit ödemelerinin haziranda, mayısa ait taksit ve ara ödemelerin ise temmuzda tahsil edileceği, erteleme işlemleri nedeniyle müşterilere temerrüt faizi yansıtılmayacağı bildirildi.

    Vatandaş için konulan dezenfektanı çaldılar!Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilen dezenfektanlar kimliği belirsiz kişilerce yerinden sökülerek çalındı. Dezenfektanların yerine yenisi konulurken, halkın sağlığı için konulan dezenfektanları çalanlardan bazıları İstanbul Caddesi’nde güvenlik kamerasına yansıdı.
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