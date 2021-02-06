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06.02.2021 - 02:59 |

Kira Gelir Vergisi Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Gelir Vergisi Hesaplama Yöntemi

Gayrimenkullerini kiraya veren kimselerin en çok merak ettikleri konular arasında gelir vergisi hesaplama konusu yer alır. Kira gelir vergisi hesaplama, çoğu kişinin kafasını karıştıran bir konu olsa da aslında son derece basit işlemlere dayandırılan bir yöntemdir. Peki kira gelir vergisi hesaplama nasıl yapılır? En basit gelir vergisi hesaplama yöntemi nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Kira Gelir Vergisi Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Gelir Vergisi Hesaplama Yöntemi


Kira gelir vergisi, her yıl 2 taksitte alınacak şekilde düzenlenmiştir. Yılın ilk aylarında beyan edilen kazanç üzerinden hesaplanan kira gelir vergisi, mülk sahiplerinin bu beyannameyi elektronik olarak veya şahsen devlete bildirmelerini gerektirir.

Kira Gelir Beyannamesi

Mülk sahipleri, kira gelir beyannamelerini belirli tarihlerde devlete bildirmek durumundadırlar. 1 Ocak - 31 Aralık dönemini kapsayan kira gelirlerinin 1 Mart - 31 Mart tarihleri arasında devlete bildirilmesi gerekmektedir. Eğer mart ayının son günü resmi tatile denk geliyorsa, mülk sahipleri gelir beyannamelerini ilk iş gününde bildirebilirler. Belirli bir düzeyin üzerindeki işyeri ve konutların tümünde kira gelir beyannamesi bildirmek zorunludur.

Kira Gelir Vergisi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Mülk sahiplerini son derece yakından ilgilendiren bir konu olan kira gelir vergisi hesaplama, aslında oldukça kolay işlemlere dayanır. Kira vergisi hesaplamada gerçek gider ve götürü gider şeklinde değişen 2 farklı yöntem kullanılabilir. Kira gelir vergisini gerçek gider yöntemiyle hesaplama işleminde, gayrimenkul için yapılan giderlerin bütünü gelirden çıkarılır. Bu giderleri; elektrik ve su harcamaları, sigorta gideri, bakım ve onarım masrafları, konut vergisi ve harçları, amortisman bedelleri şeklinde sıralayabiliriz. Geriye kalan miktarın gelir vergisi yüzdesiyle çarpılması ödenmesi gereken miktarı belirtir. Bu yüzde gayrimenkulün değerine göre değişmektedir.

Örnek: Bir konutun toplam geliri 20.000 TL olsun. Bu konut için yapılan harcamaların toplamıysa 5.000 T’ olsun.

Bu durumda; 20.000 - 5.000 = 15.000 TL üzerinden gelir vergisi hesaplanır.
15.000 x = 2.250 TL vergi ödenmesi gerekir.

 

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