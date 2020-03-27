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    HaberlerEkonomi Haberleri Kırgızistan, Kovid-19 salgını nedeniyle uluslararası kuruluşlardan mali yardım istedi
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    27.03.2020 - 15:12 | | AA

    Kırgızistan, Kovid-19 salgını nedeniyle uluslararası kuruluşlardan mali yardım istedi

    Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye ve bütçeye muhtemel etkilerini en aza indirmek için uluslararası kuruluşlara mali yardım için başvurdu.

    Kırgızistan, Kovid-19 salgını nedeniyle uluslararası kuruluşlardan mali yardım istedi

    Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Avrupa Yapılandırma ve Kalkınma Bankası ve Asya Kalkınma Bankası bölge ve ülke temsilcileri ile ayrı ayrı görüşen Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Kovid-19 salgını nedeniyle uluslararası kurumlardan mali destek istedi.

    Kovid-19 salgınının ekonomiyi olumsuz etkilediğini vurgulayan Ceenbekov, bütçedeki ana kalemleri ödeyememe riskinin bulunduğunu, halk sağlığı, gıda güvenliği ve Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin uygulanması ile ilgili acil finansmana ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

    Dün, Uluslararası Para Fonunun, salgın nedeniyle ortaya çıkan krizle mücadele için Kırgızistan'a yaklaşık 120 milyon 900 bin dolar tutarında mali destekte bulunacağı bildirilmişti. 

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