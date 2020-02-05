05.02.2020 - 14:54 | | AA
Kırgızistan'ın ihracatı 2019'un 11 ayında 1,7 milyar dolara çıktı
Kırgızistan'ın ihracatı geçen yılın 11 ayında 1,7 milyar dolara yükseldi.
Kırgızistan Milli İstatistik Komitesi, 2019'un ocak-kasım dönemi dış ticaret istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, ülkenin ihracatı 11 ayda yüzde 9,4 artışla 1,7 milyar dolara çıkarken, ithalatı da yüzde 6,6 azalarak 4,5 milyar dolar oldu.
Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı ise 14,5 düşüşle 2,8 milyar dolara geriledi.
Bu arada, ülkenin ana ihracat kalemi olmaya devam eden altının, toplam ihracattaki payı yüzde 34,2'den yüzde 42'ye yükseldi.
Çığ bölgesinde ikinci facia! Araç ve insanlar çığ altındaVan-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Çığ altında kalan bazı kurtarma ekibi görevlileri kendi imkanlarıyla kurtulurken, arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AFAD ve UMKE ekiplerinin üzerine çığ düştüğünü doğruladı. Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, bölgede 300 kişinini çalıştığını, 50'den fazla kişinin çığ altında kalmış olabileceğini söyledi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan son durum hakkında bilgi aldı.