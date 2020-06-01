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    HaberlerEkonomi Haberleri 'Kısa ara verdik, kaldığımız yerden devam...'
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    01.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    'Kısa ara verdik, kaldığımız yerden devam...'

    İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, ‘Bir Zafer Anıtı: İstanbul Havalimanı’ belgeselinin, zor şartlarla başlayan bir projenin 42 ay gibi bir sürede tamamlanmasının hikâyesini anlattığını bildirdi.

    'Kısa ara verdik, kaldığımız yerden devam...'

    Samsunlu, İGA’nın hazırladığı belgeselin ‘İGA İstanbul Havalimanı’ Youtube hesabında ve televizyonlarda yayınlandığını söyledi.

    Başarısı belgesel oldu

    Türkiye’nin mühendislerinin azim ve kararlılıkla neyi başarabildiğini, kendi sermayedarlarının ne kadar büyük bir projeye imza atabildiğini İstanbul Havalimanı projesiyle gösterdiğini belirten Samsunlu, bu açıdan çok gururlu ve mutlu olduklarını ifade etti. “Belgeselimiz, bu kadar zor şartlarla başlayan havalimanının, 42 ay gibi gerçekten inanılmaz bir sürede insanların kullanımına sunulmasının hikayesidir” diyen Samsunlu, şöyle devam etti:

    “Dünyanın en büyük terminalindeyiz. Dünyanın en büyük tek çatısının altındayız. Bu çatı 65 futbol sahasına eşit. En çok mutlu olduğumuz, devletimize garanti ettiğimiz 42 aylık sürede bu havalimanının tamamlanması, hizmete açılması ve bugün itibarıyla da 90 milyon olan kapasitesinin nihayetinde 200 milyona, 18 Haziran’da açacağımız 3. pist ile saatlik kapasitesinin 130’a ulaşmasını sağlayacağız.”

    Samsunlu, İstanbul Havalimanı’na her zaman büyük bir heyecanla geldiğini, bu tür projelerin uzun vadeli düşünülmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
    “Biz korona krizinden önce 11 ay bu havalimanını çok başarılı şekilde işlettik. 400 binden fazla uçak indi - kalktı ve 64 milyon yolcu geldi, gitti. Bugün havalimanımızı ve operasyonumuzu çok küçültmüş durumdayız. Yarın buraya 1300 uçak gelsin, onlara hizmet vermeye hazırız. Sadece küçük bir ara verdik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.”

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