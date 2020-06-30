Kısa Çalışma Ödeneği hesaplara yattı mı? Haziran ayı Kısa Çalışma Ödeneği hangi tarihlerde hesaplara yatacak?

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman hesaplara yatacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından geçtiğimiz günlerde öne çekildiği duyurulan Kısa Çalışma Ödeneği Haziran ayı ödemeleri dün başladı. TC kimlik numarasının son hanesine göre yatan Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında bugün son hanesi 2 olan kişilerin hesaplarına ödemeler yapılacak. Peki Kısa Çalışma Ödeneği ne kadar?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Haziran ayı Kısa Çalışma Ödeneği ve İşssizlik maaşı ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılacak. Buna göre;

TC kimlik numarasının son rakamı 0 olanlara 29 Haziran

TC kimlik numarasının son rakamı 2 olanlara 30 Haziran

TC kimlik numarasının son rakamı 4 olanlara 1 Temmuz

TC kimlik numarasının son rakamı 6 olanlara 2 Temmuz

TC kimlik numarasının son rakamı8 olanlara ise ödemeler 3 Temmuz'da yapılacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİ KİMLER ALABİLİR?

İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,

Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması,

gerekmektedir.

Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.

Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.

Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.

Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.