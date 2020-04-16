Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek? Kısa çalışma ödeneği ne kadar yatacak?

Kısa çalışma ödeneği ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kısa çalışma ödeneğine başvurular online bir şekilde yapılıyor. Ödeneğin ne zaman verileceği ise merak konusu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bir son dakika açıklaması yaptı. Peki kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakan Selçuk Kısa Çalışma Ödeneğinde, işlemlerin hızlı bir şekilde yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanmasını beklemeden ödemelerin gerçekleşeceğini vurguladı. “Kısa Çalışma ödemelerinin hızlı bir şekilde yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanmasını beklemeyerek, işverenlerimizin beyanı doğrultusunda ödemeleri gerçekleştireceğiz.” dedi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TUTARI NE KADAR?

BRÜT Kısa Çalışma

ÜCRET Ödeneği

2.622 1.561

2.943 1.752

3.000 1.786

3.250 1.935

3.500 2.084

3.750 2.233

4.000 2.382

4.250 2.531

4.500 2.680

4.750 2.828

5.000 2.977

5.250 3.126

5.500 3.275

5.750 3.424

6.000 3.573

6.250 3.722

6.500 3.870

6.750 4.019

7.000 4.168

7.250 4.317

7.375 4.380

7.500 4.380

Not: İlk satırda yer alan 2.622 TL,son 12 ay ortalama brüt kazancı asgari ücret olanları gösterir. 7.375 TL ve üzerinde kazanç elde edenlerin kısa çalışma ödeneği 4.380 TL'yi aşamaz