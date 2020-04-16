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    HaberlerEkonomi Haberleri Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek? Kısa çalışma ödeneği ne kadar yatacak?
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    16.04.2020 - 10:18 |

    Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek? Kısa çalışma ödeneği ne kadar yatacak?

    23 Mart 2020 tarihinde kısa çalışma ödeneği başvuruları başladı. Corona virüsün ekonomik etkilerini azaltmak yapılacak ödemler arasında bulunan kısa çalışma ödeneğine başvurular yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğiyle ilgili açıklama gerçekleştirdi. Peki kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek, ne kadar yatacak?

    Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek? Kısa çalışma ödeneği ne kadar yatacak?

    Kısa çalışma ödeneği ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kısa çalışma ödeneğine başvurular online bir şekilde yapılıyor. Ödeneğin ne zaman verileceği ise merak konusu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bir son dakika açıklaması yaptı. Peki kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek?

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Bakan Selçuk Kısa Çalışma Ödeneğinde, işlemlerin hızlı bir şekilde yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanmasını beklemeden ödemelerin gerçekleşeceğini vurguladı. “Kısa Çalışma ödemelerinin hızlı bir şekilde yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanmasını beklemeyerek, işverenlerimizin beyanı doğrultusunda ödemeleri gerçekleştireceğiz.” dedi.

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TUTARI NE KADAR?

    BRÜT Kısa Çalışma

    ÜCRET Ödeneği

    2.622 1.561

    2.943 1.752

    3.000 1.786

    3.250 1.935

    3.500 2.084

    3.750 2.233

    4.000 2.382

    4.250 2.531

    4.500 2.680

    4.750 2.828

    5.000 2.977

    5.250 3.126

    5.500 3.275

    5.750 3.424

    6.000 3.573

    6.250 3.722

    6.500 3.870

    6.750 4.019

    7.000 4.168

    7.250 4.317

    7.375 4.380

    7.500 4.380

    Not: İlk satırda yer alan 2.622 TL,son 12 ay ortalama brüt kazancı asgari ücret olanları gösterir. 7.375 TL ve üzerinde kazanç elde edenlerin kısa çalışma ödeneği 4.380 TL'yi aşamaz

    Siyah maskelerle ilgili çok kritik uyarı!Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, corona virüsle mücadelede yıkanabilir olması nedeniyle çok sayıda kişinin kullanmayı tercih ettiği siyah maskelere karşı uyardı. Pullukçu, "Siyah maskeler ancak cerrahi maskenin üzerine süs olarak takılabilir. Bu maskeler korunmak için uygun değil" dedi.
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