Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman ödenecek, nereye yatacak? Kısa Çalışma Ödeneği şartları nedir?

Kısa Çalışma Ödeneği başvurusunu gerçekleştirenler ödeneğin verileceği tarihi araştırıyor. Corona virüsün ekonomik etkilerini azaltmak için Kısa Çalışma Ödeneği devreye girdi. İşveren ve çalışana fırsatlar getiren Kısa Çalışma Ödeneğinin yatacağı tarih ile ilgili bir detay gündem geldi. Peki Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; Faaliyetini azaltan veya durduran tüm işletmelerin başvurabildiği kısa çalışma ödeneğinden bu ay maaş alacak çalışanlar için ara ödeme formülü üzerinde duruluyor. Kısa çalışma ödeneğine başvurular, 23 Mart’ta başladı. TBMM’de kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartlarının kolaylaştırılmasının ardından da başvurular hızlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, pazartesi günü yaptığı açıklamada, kısa çalışma ödeneğine 19 bin firmanın başvurduğunu ve bu işletmelerin 420 bin çalışanı olduğunu söylemişti. Söz konusu rakamın hızla artması bekleniyor. Süreç sonunda yüzbinlerce işletmenin kısa çalışma ödeneğinden faydalandırılması amaçlanıyor.

Çalışanlara bu kapsamda yapılacak ödemelerde sıkıntı olmaması için de nisan ayı formülleri üzerinde de duruluyor. Halen geçerli mevzuata göre, kısa çalışma ödeneğinden ücret desteği alan çalışanlar ayın 5’inde bu ödemeyi alıyor. Ancak birçok firmanın başvuru süreçlerinin ve incelemelerinin devam etmesi nedeniyle çalışanların büyük bölümü 5 Nisan’da bu ödeme imkanından yararlanamayacak. Bu nedenle nisan ayında belirlenebilecek başka bir tarihte daha kısa çalışma ödemelerinin yapılması için çalışılıyor. Böylece kısa çalışma kapsamına giren çalışanlar, mayıs ayına kalmadan, önümüzdeki haftalarda maaş desteklerini alabilecekler.

Kısa çalışma ödeneğinde ücret destekleri PTT hesapları üzerinden yatıyor. Ancak PTT önlerindeki kuyrukların oluşturabileceği riskler dikkate alınarak, çalışanların IBAN numaları da toplanmaya başlandı. Böylece ödemeler herkesin banka hesabına aktarılabilecek ve PTT’lerde bu konuyla ilgili yoğunluk yaşanması engellenecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TUTARI NE KADAR?

BRÜT Kısa Çalışma

ÜCRET Ödeneği

2.622 1.561

2.943 1.752

3.000 1.786

3.250 1.935

3.500 2.084

3.750 2.233

4.000 2.382

4.250 2.531

4.500 2.680

4.750 2.828

5.000 2.977

5.250 3.126

5.500 3.275

5.750 3.424

6.000 3.573

6.250 3.722

6.500 3.870

6.750 4.019

7.000 4.168

7.250 4.317

7.375 4.380

7.500 4.380

Not: İlk satırda yer alan 2.622 TL,son 12 ay ortalama brüt kazancı asgari ücret olanları gösterir. 7.375 TL ve üzerinde kazanç elde edenlerin kısa çalışma ödeneği 4.380 TL'yi aşamaz

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI NELER?

İş yerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya faaliyetlerini tamamen ya da kısmen en az 4 hafta durduran işverenler, kısa çalışma başvurusu yapabiliyor.

Kısa çalışma ödeneğinde 600 gün 450'ye 120 gün 60'a çekildi.