Kısa çalışma ödeneği nereye yatacak, ne zaman ödenecek? İŞKUR kısa çalışma ödeneği başvuru ekranı!

Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek? sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Corona virüs nedeniyle çalışan ve işverenin mağdur olmaması için kısa çalışma ödeneği fırsatı geldi. Nisan ayının yeni haftasına girilmesiyle beraber kısa çalışma ödeneği sorgulaması ve nereye yatacağı merak konusu. Peki kısa çalışma ödeneği nereye yatacak?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TUTARI NE KADAR?

BRÜT Kısa Çalışma

ÜCRET Ödeneği

2.622 1.561

2.943 1.752

3.000 1.786

3.250 1.935

3.500 2.084

3.750 2.233

4.000 2.382

4.250 2.531

4.500 2.680

4.750 2.828

5.000 2.977

5.250 3.126

5.500 3.275

5.750 3.424

6.000 3.573

6.250 3.722

6.500 3.870

6.750 4.019

7.000 4.168

7.250 4.317

7.375 4.380

7.500 4.380

Not: İlk satırda yer alan 2.622 TL,son 12 ay ortalama brüt kazancı asgari ücret olanları gösterir. 7.375 TL ve üzerinde kazanç elde edenlerin kısa çalışma ödeneği 4.380 TL'yi aşamaz

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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN ÖDENİYOR?

İŞKUR'un yatırdığı kısa çalışma ödeneği çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık (her ayın 5’inde) olarak ödenecek.

İşçilerin ödenekten yararlanabilmesi için;

İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması,

İşçinin kısa çalışmaya tabi tutulması ve

Kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az

450 gün süreyle prim ödeme şartlarını taşıması gerekmektedir.

Kısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ı olarak belirlenir. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez.

Bu kapsamda, işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme yapılacak olup, tamamen faaliyetin durdurulması halinde 1.752,40 TL ile 4.380,99 TL aralığında kısa çalışma ödeneği ödenebilmektedir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREYE YATACAK?

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; Faaliyetini azaltan veya durduran tüm işletmelerin başvurabildiği kısa çalışma ödeneğinden bu ay maaş alacak çalışanlar için ara ödeme formülü üzerinde duruluyor. Kısa çalışma ödeneğine başvurular, 23 Mart’ta başladı. TBMM’de kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartlarının kolaylaştırılmasının ardından da başvurular hızlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, pazartesi günü yaptığı açıklamada, kısa çalışma ödeneğine 19 bin firmanın başvurduğunu ve bu işletmelerin 420 bin çalışanı olduğunu söylemişti. Söz konusu rakamın hızla artması bekleniyor. Süreç sonunda yüzbinlerce işletmenin kısa çalışma ödeneğinden faydalandırılması amaçlanıyor.

Çalışanlara bu kapsamda yapılacak ödemelerde sıkıntı olmaması için de nisan ayı formülleri üzerinde de duruluyor. Halen geçerli mevzuata göre, kısa çalışma ödeneğinden ücret desteği alan çalışanlar ayın 5’inde bu ödemeyi alıyor. Ancak birçok firmanın başvuru süreçlerinin ve incelemelerinin devam etmesi nedeniyle çalışanların büyük bölümü 5 Nisan’da bu ödeme imkanından yararlanamayacak. Bu nedenle nisan ayında belirlenebilecek başka bir tarihte daha kısa çalışma ödemelerinin yapılması için çalışılıyor. Böylece kısa çalışma kapsamına giren çalışanlar, mayıs ayına kalmadan, önümüzdeki haftalarda maaş desteklerini alabilecekler.

Kısa çalışma ödeneğinde ücret destekleri PTT hesapları üzerinden yatıyor. Ancak PTT önlerindeki kuyrukların oluşturabileceği riskler dikkate alınarak, çalışanların IBAN numaları da toplanmaya başlandı. Böylece ödemeler herkesin banka hesabına aktarılabilecek ve PTT’lerde bu konuyla ilgili yoğunluk yaşanması engellenecek.