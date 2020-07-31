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    HaberlerEkonomi Haberleri Kısa çalışma ödeneği uzadı mı? Bakan Selçuk'tan nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği hakkında açıklama...
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    31.07.2020 - 11:08 |

    Kısa çalışma ödeneği uzadı mı? Bakan Selçuk'tan nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği hakkında açıklama...

    Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği alan vatandaşlar, ödeneklerin uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi. Peki, kısa çalışma ödeneği uzadı mı? İşte detaylar...

    Kısa çalışma ödeneği uzadı mı? Bakan Selçuk'tan nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği hakkında açıklama...

    Kovid-19 salgını sürecinde istihdamı kontrol altına almak için çalışan ve işverenlere destek amacı ile verilen kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Bakan Selçuk konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZADI MI?

    Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz" ifadelerini kullandı.

     

      İstanbul sokaklarında kaçak kurban kesimleriİstanbul'da bazı kişiler kurbanlıkları yine yasak olmasına rağmen sokakta ve boş arsalarda kesti.
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