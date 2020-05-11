Kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman verilecek, nereden alınacak? Kısa çalışma ödeneği nasıl sorgulanır?

Kısa çalışma ödeneği yattı mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. Corona virüs nedeniyle vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için kısa çalışma ödeneği fırsatı sunuldu. Ödeneğin ne zaman ve nereden alınacağı araştırılıyor. Bakan Selçuk, geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili açıklama yaptı.Peki kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman verilecek?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI?

Bakan Selçuk geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yaptı:

Kısa çalışma ödeneğinde 120 günü 60 güne indirmiştik. Kısa çalışmada tüm çalışanlarımız maaşını alıyor. Nisan maaşlarını 5 Mayıs'ta almaları gerekiyordu. 2.5 milyon çalışanımıza ödemesini yaptık. Tarihin en hızlı verilen kısa çalışması oldu. Bir yandan ödemeleri yaparken, bir yandan başvuru alıyoruz.

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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREYE YATIRILIYOR?

Çalışanın kendisine, aylık olarak her ayın 5’inde ödenecek ve ödemeler PTTBank aracılığı ile yapılacak. Bu ayın 5’inde nisan ayına ait ödemeler ile birlikte mart ayına ait ödemeler yapılacak; ödenekten yararlanma hakkı olan çalışanlara her ayın 5’inde ödemeleri yatacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.