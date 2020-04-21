BİST98.9460EURO7,53-0,09USD6,950,13ALTIN378,710,92
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Kısa çalışmada önce ödeme sonra kontrol
    ABONE OL
    21.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Kısa çalışmada önce ödeme sonra kontrol

    Kısa Çalışma Ödeneği’ne 3 milyondan fazla sigortalı için başvuru yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, 268 bin 717 firmanın 3 milyon 44 bin 420 çalışanı için ödeneğe başvurduğunu bildirdi.

    Kısa çalışmada önce ödeme sonra kontrol

    Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği’nde işlemlerin hızlı yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanmasını beklemeden ödemelerin gerçekleştirileceğini bildirdi. Başvuruları elektronik ortamdan almaya devam ettiklerini kaydeden Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği’nde sektörel kısıt bulunmadığını, her sektörden firmanın başvurabileceğini belirtti.

    Selçuk’un açıklamasına göre, ödeneğe en çok başvuru yüzde 40 ile imalat sektöründen yapıldı. Bunu yüzde 15 ile toptan ve perakende ticaret izledi. Çalışan sayısına göre ise en çok başvuru yüzde 51.3 ile 3’ten az çalışanı olan firmalardan yapıldı. Selçuk, “50’den az çalışanı olan firmalarımız toplam başvuru yapan firmalarımızın yüzde 90’ından fazlasını oluşturuyor” dedi.

    Kısa çalışmada önce ödeme sonra kontrol

    Kısa çalışma ödeneği nedir?

    Kriz veya salgın, afet gibi zorlayıcı sebeplerle haftalık çalışma sürelerinin üçte bir oranında azaltılması, işyerinde faaliyetin tamamen durması veya dört hafta süreyle duraklatılması hallerinde 3 aya kadar kısa çalışma ödeneği verilebiliyor.

    Bu dönemde işçilere devlet tarafından kısa çalışma ödeneği sağlanırken, işçinin Genel Sağlık Sigortası primleri de yine devlet tarafından yükleniliyor. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak isteyen işyeri, İŞKUR’a başvuruyor.

    Kısa çalışmada önce ödeme sonra kontrol

     

    Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 90 bin 980'e, can kaybının 2 bin 140'a yükseldiğini bildirdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Meclis’in açılış tarihi duyuruldu

    Meclis’in açılış tarihi duyuruldu

    Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

    Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

    'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

    'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

    ‘Çınarlarımızı birer birer kaybediyoruz’

    ‘Çınarlarımızı birer birer kaybediyoruz’

    Sıradaki Haber