Kısa çalışmada önce ödeme sonra kontrol

Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği’nde işlemlerin hızlı yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanmasını beklemeden ödemelerin gerçekleştirileceğini bildirdi. Başvuruları elektronik ortamdan almaya devam ettiklerini kaydeden Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği’nde sektörel kısıt bulunmadığını, her sektörden firmanın başvurabileceğini belirtti.

Selçuk’un açıklamasına göre, ödeneğe en çok başvuru yüzde 40 ile imalat sektöründen yapıldı. Bunu yüzde 15 ile toptan ve perakende ticaret izledi. Çalışan sayısına göre ise en çok başvuru yüzde 51.3 ile 3’ten az çalışanı olan firmalardan yapıldı. Selçuk, “50’den az çalışanı olan firmalarımız toplam başvuru yapan firmalarımızın yüzde 90’ından fazlasını oluşturuyor” dedi.

Kısa çalışma ödeneği nedir?

Kriz veya salgın, afet gibi zorlayıcı sebeplerle haftalık çalışma sürelerinin üçte bir oranında azaltılması, işyerinde faaliyetin tamamen durması veya dört hafta süreyle duraklatılması hallerinde 3 aya kadar kısa çalışma ödeneği verilebiliyor.

Bu dönemde işçilere devlet tarafından kısa çalışma ödeneği sağlanırken, işçinin Genel Sağlık Sigortası primleri de yine devlet tarafından yükleniliyor. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak isteyen işyeri, İŞKUR’a başvuruyor.