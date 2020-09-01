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    01.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kısa çalışmaya 2 ay daha uzatma

    Cumhurbaşkanı Kararıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı.

    Kısa çalışmaya 2 ay daha uzatma

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

    Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020’de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.

    Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim’e kadar yararlanmaya devam edecek.

    3.5 milyon yararlandı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği uygulamasının başladığı tarihten itibaren 3 milyon 576 bin 805 kişinin kısa çalışma ödeneğinden yararlandığını, temmuz ayında da 1 milyon 595 bin 467 kişinin ödenekten yararlanmaya devam ettiğini bildirdi.

    Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, kısa çalışma ödeneği uygulamasından yararlanma süresinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 2 ay daha uzatıldığını hatırlattı.

    Normal faaliyetine başladığı için uzatmadan faydalanmak istemeyen veya daha önce uygulanan çalışılmayan süreleri azaltmak isteyen işverenlerin bu durumu  İŞKUR İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine bildirmeleri gerektiğini belirten Selçuk, normal çalışma saatlerine geçen iş yerleri için “Normalleşme Desteği” adı altında desteklerini sürdüreceklerini belirterek, “Normal çalışma saatine geçen iş yerlerimiz de bu desteğimizden yararlanabilecek. Böylece  istihdamı korumaya devam edeceğiz” dedi.

    ‘Yıl sonuna dek sürsün’ çağrısı

    TESK Başkanı Bendevi Palandöken, kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasını olumlu bulduklarını belirterek, “İş yapamayan esnaf ve sanatkarlar için bu süre yıl sonuna kadar uzatılmalı” çağrısında bulundu.

    Palandöken, kısa çalışma ödeneği uygulamasının 31 Ekim’e kadar uzatılmasının sevindirici olduğunu belirterek, “Son dönemde Kovid-19 salgınında vaka sayılarının artması esnaf ve sanatkarlarımızın işlerini bitirme noktasına getirdi” değerlendirmesinde bulundu.

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