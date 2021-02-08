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08.02.2021 - 10:46 | | AA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 12 engelli personel alacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak

Kurumun personel alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 2 tekniker ve 10 büro personeli alım ilanına başvurular, Türkiye İş Kurumu internet sayfasından veya bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılacak.

Sözlü sınavın yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak. Başvuruda bulunacak adayların geçerli en az yüzde 40 engelli raporuna sahip olması gerekirken, teknikerler için ön lisans, büro personeli için lisans mezuniyeti şartı aranıyor.

Alım için yapılacak sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması gerekecek.

Adayların atamaya esas başarı puanı, sözlü sınav puanıyla Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

İşe başlayacak adaylar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün engelli açığının bulunduğu İstanbul'daki iş yerlerinde çalışmayı kabul etmiş olacak.

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