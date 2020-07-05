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    HaberlerEkonomi Haberleri Kızılay’a bağış yapan sanal kart
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    05.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kızılay’a bağış yapan sanal kart

    Türk Kızılay, Kovid-19’la mücadele döneminde dayanışma ruhunun büyümesine katkıda bulunma hedefiyle yürüttüğü çalışmalara yenilerini eklemeye devam ediyor.

    Kızılay’a bağış yapan sanal kart

    Türkiye’nin yerli dijital cüzdanı PeP’in alt yapısı ile hayata geçirilen proje kapsamında Kızılay logolu sanal kart ile yapılan harcamalardan elde edilecek gelirin yüzde 50’si Kızılay’a bağışlanıyor.

    Güvenli alışveriş

    Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, “Kızılay logolu sanal kartların oluşturacağı güvenle daha fazla insana yardım edeceğiz” dedi. Kızılay logolu sanal kart, yurt içi ve yurt dışı tüm alışverişlerde kullanılabiliyor. Her alışveriş sonunda tek kullanımlık numarası yenilenen kartlar ile müşteriler, siber saldırılardan etkilenmeden tamamen güvenli alışveriş yapabiliyor. Karta tüm tüketiciler https://www.peple.com.tr/cp/kizilay adresinden ulaşabiliyor.

     

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