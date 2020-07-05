Kızılay’a bağış yapan sanal kart

Türkiye’nin yerli dijital cüzdanı PeP’in alt yapısı ile hayata geçirilen proje kapsamında Kızılay logolu sanal kart ile yapılan harcamalardan elde edilecek gelirin yüzde 50’si Kızılay’a bağışlanıyor.

Güvenli alışveriş

Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, “Kızılay logolu sanal kartların oluşturacağı güvenle daha fazla insana yardım edeceğiz” dedi. Kızılay logolu sanal kart, yurt içi ve yurt dışı tüm alışverişlerde kullanılabiliyor. Her alışveriş sonunda tek kullanımlık numarası yenilenen kartlar ile müşteriler, siber saldırılardan etkilenmeden tamamen güvenli alışveriş yapabiliyor. Karta tüm tüketiciler https://www.peple.com.tr/cp/kizilay adresinden ulaşabiliyor.