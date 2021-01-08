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08.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Koç, SEK’i satıp sütten çıkıyor

Koç Grubu şirketlerinden Tat Gıda, SEK markasını ve süt iş kolundaki varlıklarını CLA Süt ve Süt Ürünleri’ne satmak için sözleşme imzaladı.

Koç, SEK’i satıp sütten çıkıyor

Tat Gıda’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, satış bedelinin KDV hariç 240 milyon TL olduğu bildirildi. Söz konusu işlemin finansal danışmanlığını da ÜNLÜ & Co üstlendi. Temel sektörlere ve markalara olan yatırımcı ilgisinin yüksek olduğunu belirten ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Danışmanlık Yönetici Direktörü İbrahim Romano, “Yeni yıla arka arkaya imzaladığımız işlemler ile hızlı bir şekilde başladık. Bu da bize, şirket satın alma ve birleşmelerinde 2021’in iyi bir yıl olacağını gösteriyor. Türkiye’nin potansiyeline olan inancımızla ülke ekonomisine desteğimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Danışmanlık Direktörü Zeynep Koçak da, “Bu işlem bize Türkiye’de oturmuş ve lider markalara olan ilginin yerli ve yabancı yatırımcılar nezdinde önemli seviyede olduğunu gösterdi” dedi.

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