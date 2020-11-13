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13.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Koç ‘sürdürülebilirlik’te 12’nci raporunu yayınladı

Koç Holding, 12’nci Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Birbirinden farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerini ortak bir sürdürülebilirlik anlayışı etrafında buluşturan Koç Holding, sürdürülebilirlik alanındaki performansını en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

Koç ‘sürdürülebilirlik’te 12’nci raporunu yayınladı

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, raporda yer alan değerlendirmesinde dünyanın artan sosyal eşitsizliklerin karmaşık sonuçları ve iklim krizi ile mücadele ettiğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

Koronavirüs salgını ile birlikte mücadele edilmesi gereken daha büyük bir sağlık kriziyle karşı karşıya kaldık. Ülkemizin ekonomik gelişimine sağladığımız katkının ve milyonlarca insanın yaşamını iyileştirme konusundaki kritik rolümüzün farkındayız. Sağladığımız istihdam, sunduğumuz ürün ve hizmetler ve kurumsal vatandaşlık bilinciyle, tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz.”

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da, “Sürdürülebilir büyüme yaklaşımımız olan ‘Geleceğe. Birlikte’ sayesinde bu konudaki çalışmalarımızı geliştirmeyi ve paydaşlarımızın beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı önceliğimiz haline getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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