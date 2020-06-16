Kocaeli'nin ihracatında yüzde 34'lük artış

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kentten yapılan ihracat nisanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin etkisiyle bir önceki aya göre yüzde 57 gerileyerek 466 milyon 123 bin dolar oldu.

Kentin mayıs ihracatı ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan fabrikaların üretime geçmesiyle hızlı toparlanma sinyali verdi. Söz konusu dönemde Kocaeli'nin ihracatı, nisan ayına göre yüzde 34'lük artışla 626 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dünyanın dört bir yanındaki 170 ülke ile 13 serbest bölgeye sevkiyat yapan kent, ocak-mayıs dönemindeki 4 milyar 545 milyon 912 bin dolarlık dış satımla ihracat liginde İstanbul ve Bursa'nın ardından üçüncü sırada yer aldı.

İhracatı otomotiv ve kimya sektörleri omuzladı

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerinin yanı sıra çok sayıda otomotiv tedarik sanayi firmasıyla Tüpraş gibi kimya endüstrisinin öncü firmalarına ev sahipliği yapan kentin ihracatında bu sektörler büyük yer tuttu.

Yılın ilk 5 ayında kent ihracatının yüzde 69'una denk gelen 3 milyar 121 milyon 788 bin dolarlık kısmı, otomotiv ve kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından yapıldı.

Bursa ve İstanbul'un ardından en fazla otomotiv ihracatı yapan il olan Kocaeli'nin bu sektördeki dış satım performansı ocak-mayıs periyodunda 1 milyar 812 milyon 720 bin dolar oldu.

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi ile yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton siyah ürün işlenen Fuel Oil Dönüşüm Tesisi'ni barındıran Kocaeli'nin ihracatında kimya sektörü ikinci oldu. Kentin kimyevi madde ve mamulleri ihracatı bu dönemde 1 milyar 309 milyon 68 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Çelik sektörü 283 milyon 770 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bunu 282 milyon 541 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 225 milyon 396 bin dolarla elektrik-elektronik, 193 milyon 436 bin dolarla iklimlendirme endüstrisi takip etti.

Lider ihraç pazarı Hollanda

Sanayi kentinin yılın ilk 5 aylık döneminde en fazla ihracat yaptığı ülke 377 milyon 843 bin dolarla Hollanda oldu. Söz konusu dönemde bu ülkeye yapılan ihracat geçen yılın aynı periyoduna göre yüzde 17 arttı.

İhracat pazarları arasında ikinci sırada yer alan Almanya'ya bu dönemde 350 milyon 857 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Birleşik Krallık ise Kocaeli'nin bu dönemde en fazla ihracat yaptığı üçüncü ülke oldu. Birleşik Krallık'a yapılan dış satım yılın ocak-mayıs döneminde 343 milyon 115 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bu ülkeleri, 290 milyon 151 bin dolarla Slovenya, 290 milyon 46 bin dolarla İtalya takip etti.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, AA muhabirine, salgının mart ihracatını etkilemediğini fakat nisan ayında çok ciddi bir düşüş yaşandığını söyledi.

İhracattaki düşüşün büyük firmaların üretimi durdurmasıyla Kocaeli'de daha fazla hissedildiğini belirten Zeytinoğlu, "Mayıs ayından itibaren ihracatta kısmi iyileşmeler başladı. Haziran, temmuz ve ağustosta artışlarımız devam edecek. Eylül ayında normal rakamları yakalayacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Zeytinoğlu, Kocaeli'deki bütün otomotiv fabrikalarının üretime geçtiğini ancak bazılarının eksik vardiyayla faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatarak, kentte üretilen malların yüzde 50'sinin Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini, bundan dolayı Avrupa'daki iyileşmenin hızlanmasının önemli olduğunu kaydetti.

Kovid-19 sonrası dönemde Çin'deki bazı Avrupa merkezli firmaların üretim ve dağıtım yerlerini değiştirmek zorunda kalacağına dikkati çeken Zeytinoğlu, "Avrupa'nın Türkiye'ye daha fazla yatırım yaparak, Türkiye üzerinden tedarik yapacağını düşünüyorum. Bunun ihracatımıza olumlu yansıması olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.