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18.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Kolay Adres ile para transferi daha hızlı

Ziraat Bankası, ‘Kolay Adres’ uygulaması ile müşterilerine, uzun IBAN numaraları yerine cep telefonu, e-posta, TC kimlik no, vergi kimlik no, yabancı kimlik no ve pasaport numarası gibi anahtar bilgileri kullanarak hızlı ve kolay para transferi yapabilme, ayrıca Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi ile de söz konusu transferleri 7/24 gerçekleştirilebilme imkanı sağlıyor.

Kolay Adres ile para transferi daha hızlı

Para transferindeki Kolay Adres uygulamasının müşterileri için uzun IBAN numarasının temin edilmesi, yazılması veya hesap numarasının girilmesi gibi zorunlulukları ortadan kaldıracağını vurgulayan Ziraat Bankası Dijital Çözümler, Operasyon ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, banka içi ve dışına yapılacak TL para transfer işlemlerinde bu sistemin kullanılabileceğini ifade etti. Kırbaş şunları söyledi:

“Ziraat Mobil ile artık para transferleri de daha kolay ve daha hızlı hale geliyor. Kolay Adres uygulaması ile müşterilerimiz cep telefonu, e-posta, TC kimlik no, vergi kimlik no, yabancı kimlik no ve pasaport numarası bilgilerini Ziraat Bankası hesabına ait bir IBAN ile eşleştirebiliyor. Şube, İnternet Bankacılığı ve Ziraat Mobil kanallarından, Kolay Adres tanımlamaları yapılabiliyor. 2021 Ocak itibariyle para transferlerinde FAST sistemi ile yeni bir dönem başlayacak. FAST sistemine geçiş ile birlikte sadece cep telefonu, e-posta vb. bilgilerle diğer bankalara da saniyeler içinde para aktarımı 7/24 mümkün olacak.”

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