Kolonyaya 3 ay etanol dopingi

Koronavirüsle birlikte talep artışı gören kolonya ve dezenfektan üretimine katkı için benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğu 13 Haziran tarihine kadar 3 aylığına askıya alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki koronavirüse karşı alınacak tedbirlerin değerlendirildiği önceki günkü toplantının ardından stratejik bir adım atıldı.

Bakanlık, artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının yerli üretimle karşılanması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan (EPDK) talepte bulundu. Talebi değerlendiren EPDK, benzin türlerine etanol harmanlanmasına ilişkin yükümlülükleri 13 Haziran’a kadar askıya aldı.

Yoğun talep var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Böylece petrol rafinerilerinin biyoetanol talebi azalacak. Üreticiler benzine karıştırılacak biyoetanol üretimi yerine, koronavirüse karşı kullanılan ve yoğun talep gören dezenfektan ve kolonyaların üretiminde kullanılan etil alkolün üretimine yoğunlaşacak” dedi.

Bu karar nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile EPDK’ya teşekkür eden Varank, şöyle devam etti:

“Kovid-19’un dünyada hızla yayılmasıyla kolonya ve dezenfektan talebinde yüksek artışla karşılaştık. Tabii bu durum bazı fırsatçıların vatandaşın cebine göz dikmesi sorununu da beraberinde getirdi. Sorunu aşmak için, problemin kaynağına indik.”

Sanayi üretimi % 7.9 arttı

Sanayi üretim endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.9 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Virüs etkisi dahil değil

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ocakta 2019’un aynı ayına göre yüzde 7.9, arındırılmamış sanayi üretim endeksi yüzde 7.8 artış gösterdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 salgınının küresel etkilerinin tam olarak ortaya çıkmadığı ocakta sanayi üretiminin yıllık yüzde 7.9’luk artışla pozitif trendini sürdürdüğünün altını çizerek, “Ara malı ve dayanıksız tüketim mallarındaki artışlar bu performansta etkili oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’de koronavirüs görülmesinin ardından kolonya ve dezenfektana olan talep arttı. Vatandaşlar kolonya mağazalarında kuyruk oluşturdu.

Şeker fabrikaları devreye girebilir

Bakan Varank, yapılan düzenlemeyle hem virüsten etkin şekilde korunmak için kullanılan dezenfektanların üretiminin artacağını, hem de fiyat spekülasyonlarının önüne geçileceğini belirtti.

Önemli bir ithal girdisi olan etanolün Türkiye’deki şeker fabrikalarında üretiminin mümkün hale geldiğini vurgulayan Varank, “Bu sayede, döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı kırılganlığımız azalacak. Üretimdeki artış, piyasada artan talebi dengeleyecek” dedi. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister ise, “Medikal sektörünün etil alkol ihtiyacının, şeker fabrikalarındaki melastan üretilen biyoetanol üzerinden sağlanmasından ve bu duruma katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz” açıklamasını yaptı.

Neden benzine etanol harmanlamak zorunlu?

Benzin türlerine etanol harmanlanması zorunluluğunun 3 ay süreyle askıya alınması, dezenfektan ve kolonyaların üretimi için yaklaşık 20 bin metreküplük ilave etanol kapasitesi sağlayacak. Yenilenebilir enerji politikalarına uyum sağlanması, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve tarım sektörünün desteklenmesi amacıyla 2013’ten beri yerli tarım ürünlerinden üretilen etanolun benzinle harmanlanması zorunlu. Etanolün benzin türlerinin üretiminde kullanılmaması benzinin kalitesini etkilemiyor. Uygulamanın benzin talebinin karşılanmasına ve akaryakıt fiyatlarına olumsuz etkisi olmayacağı belirtiliyor.