‘Komşunuzla birlikte gelin’

Türk Hava Yolları’nın (THY) uçuşlarını başlatmasıyla ise bu hareketin sezon boyunca yayılarak devam etmesi bekleniyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, düzenlenen online basın toplantısında, Kovid-19 salgını nedeniyle dünyada en çok zarar gören sektörlerin başında turizmin geldiğini hatırlatırken, Türkiye’ye yurt dışı turist akışının temmuzda ufak ufak başlayabileceğini söyledi. Bağlıkaya, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına, “İlk hareket ülkesinde tatile gelecek Türk vatandaşları ile başlayacaktır. Vatandaşlarımızın da arkadaşları, komşuları olan o ülkelerin vatandaşlarını Türkiye’de tatile teşvik etmelerini istiyoruz” dedi.



‘Avantajlı durumdayız’



Bağlıkaya, Türkiye’nin salgın sürecini çok iyi yönettiğini, sağlık altyapısının gücünün de görüldüğünü vurgularken, bu sayede dünya turizminde avantajlı konumda olduğunu dile getirdi. İç pazarda geçen yıla göre turist kaybının yüzde 30-40 olacağını öngördüklerini anlatan Bağlıkaya, “Yurt dışı pazarlarda ise daralma önemli olacaktır. Ülkeler birbirinin durumunu izliyor. Mesela biz ana pazarımız Rusya’yı izliyoruz. Şu anda vaka sayıları yüksek. ‘Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı’ gibi sistemlerin oturtulması, hijyen uygulamalarının en iyi şekilde sağlandığının vereceği güven ile temmuz-ağustosta bir kıpırdanma olur. Eylül ve ekimde ise bir turizm patlaması yaşayabiliriz. İlk hareketler Almanya, Rusya, Ukrayna gibi ana pazarlarımızdan olur. Zaten haziran ortasında gidişatı çok daha iyi görebileceğimizi düşünüyorum” dedi.



‘Kısa çalışma, kaybı önlüyor’



Firuz Bağlıkaya, turizm paydaşlarının umutlu bir bekleyiş içinde olduğunu, her şeyin yolunda gitmesiyle birlikte bir toparlanma sürecinin başlayabileceğini ifade etti. Bu süreçte ise seyahat acentesi ve tur operatörleri tarafında kısa çalışma ödeneği sayesinde istihdam kaybı yaşanmadığını, bazılarında ise sınırlı olacağını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili bakanlıkların aldıkları tedbirlere dikkat çeken Bağlıkaya, “Bundan sonrası için de yeterli ve tatmin edici önlemler alınacaktır diye düşünüyoruz. Özellikle seyahat acenteleri ve tur operatörlerimizin yurt dışı pazarlamalarında bir bölümü hibe, bir bölümü ise uzun vadeli kredi olmak üzere destekler verilmeli. Rekabette bir adım daha öne çıkarız” diye konuştu.



Antalya ilk sırada



TÜRSAB tarafından “Kovid-19 sonrası nasıl bir dünya bizi bekliyor” konulu bir de rapor hazırladı. Uluslararası turizm kaynaklarından derlenen bilgilerin yanı sıra, turizmcilerin yapabileceği planlamaların, izlemeleri ve takip etmeleri önerilen sistemlerin paylaşıldığı raporda, araştırmalara da yer verildi. Google tarafından 5 Avrupa ülkesi ile ABD’de yapılan 6 bin 750 kişilik araştırmada Alman tatilcilerin İngilizlere göre tatile daha istekli olduğu görüldü. Almanya’da seyahat acenteleri ve online tatil satış sitelerine rezervasyon yazılımı sunan Traffics’in Alman tüketicilerin internet üzerinden yaptıkları tatil aramalarını baz alarak hazırladığı verilere göre ise Antalya en çok aranan tatil destinasyonu konumunda bulundu. Antalya’yı Mayorka, Hurgada, İzmir ve Ljubljana izledi. Somut bir rezervasyonla sonuçlanan aramalarda da yine Antalya’nın ilk sırada yer aldığı gözlendi.



Sağlıklı ‘pazarlama’



İnsanların turizme karşı bir süre daha temkinli olacaklarını ancak tatil yapma isteklerinin arttığını belirten Firuz Bağlıkaya, “Bir süre için dağlara, denizlere, kültürel ögelere vurgu yapmak yerine, sağlık altyapısı ve hijyen düzenlemelerinin öne çıkarıldığı bir pazarlama stratejisi izlemeliyiz. Türkiye zaten çok avantajlı konumda olduğu için bunu iyi kullanmalıyız” dedi.