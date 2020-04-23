Konkardato Ne Demek? Konkardato İlan Etmek Kısaca Nedir?

Konkordato, iflas etmek üzere olan bir şirketin bunun önüne geçebilmek adına alacaklı ile yaptığı karşılıklı anlaşmadır. Bu terim, Türkçeye İtalyancadan geçmiştir.



Konkordato Ne Demek?



1. İflas etmek üzere olan şirketlerin, mali durumunu düzeltmesi için olanak sağlayan ve alacaklıların da vadeli bir şekilde borcunu almasını sağlayan anlaşma.

2. İflas anlaşması.



- Konkordato ön projesi: Borçlu şirketin, borçlarını ödemesinde uymayı düşündüğü plan, vade ve iflastan kurtulmak için alınacak önlemleri belirtir proje.

- Konkordatonun feshi: Konkordatonun tamamının veya bir kısmının iptal edilmesidir.



Konkordato İlan Etmek Kısaca Nedir?



Konkordato ilanı, Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan bir başvuru ile başlatılmaktadır. İlan, Konkordato komiserleri aracılığı ile alacaklılara bildirilmektedir.