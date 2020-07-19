Konut faizlerindeki indirim rekoru da beraberinde getirdi

Ekonominin önemli sac ayaklarından birisi olan ve tek başına yüzlerce alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe, kamu bankalarının haziran ayı başındaki düşük maliyetli desteklerinin etkisi her geçen gün verilere yansıyor. Konut satışları geçen ay yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek haziran rakamlarına ulaştı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgiye göre 2018 yılı sonunda 188,5 milyar lira olan konut kredileri bakiyesi, 2019 sonunda 10,2 milyar lira artarak 198,7 milyar liraya yükseldi.

Yılın ilk çeyreğinde konut kredileri 12,3 milyar liralık yükselişle 211 milyar liraya ulaştı. Yılın ikinci çeyreğinde ise konut kredileri 19,9 milyar artışla 230,9 milyar liraya çıktı.

Normalleşme süreci kapsamında hem inşaat sektörünün canlanması hem de vatandaşların konut edinebilmeleri için kamu bankaları öncülüğünde konut kredi faiz oranları yüzde 0,64 ile tarihi düşük seviyeye indirildi. Böylece konut kredi kullanımı da haziran ayıyla birlikte ciddi şekilde yükseldi. Konut kredisindeki artışta, vatandaşların ertelenmiş talebinin yanı sıra ekonomide beklentilerin iyileşmesi de önemli rol oynadı.

1 Haziran-10 Temmuz itibarıyla konut kredi bakiyesinde 35 milyar lirayla tüm zamanların en yüksek artışı görüldü. Konut kredi bakiyesi 10 Temmuz itibarıyla 246 milyar 288 milyon liraya ulaştı. Geçen yıl sonundan bu yana ise konut kredi bakiyesi 47,6 milyar lira artışla rekor tazeledi.

Konut kredisinde bakiye artışının daha önce en yüksek gerçekleştiği dönem 27,6 milyar lirayla 2017 yılı olmuştu.

- "TEMMUZ RAKAMLARI HAZİRANI AŞABİLİR"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, düşük oranlı kredi kampanyası sayesinde haziranda konuta başlayan ilginin devam ettiğini belirterek, temmuzda hazirandaki hareketliliğin sürdüğünü söyledi.

Temmuzda konut satış istatistiklerinde haziran rakamlarının aşılabileceğini dile getiren Aşa, "Ancak ağustosla birlikte azalmaya başlayacağını düşünüyorum. Bunun en büyük sebebi fırsatçı ev sahipleri ve gayrimenkul şirketleri. Fiyatları aşırı artırmaları ve gerçek değerinin çok üstünde bedel istemeleri konutun satılmamasına neden oluyor. Ev arayan kişi de bu yüzden vazgeçiyor." dedi.

Aşa, başlangıçtaki aşırı ilginin başvuran herkesin kredi alamaması nedeniyle de azaldığını kaydederek, şu anda gerçek alıcıların konut için arayışını sürdürdüğünü anlattı.

Fiyatlarda henüz geriye doğru gidişin olmadığını ancak bu konuda beklentilerinin bulunduğunu aktaran Aşa, "Evini satamayan kişi mecbur fiyatı indirecek. Türkiye'de konut almak isteyen milyonlar var. Bu kesim uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla konut almayı sürdürecek." şeklinde konuştu.

- "GAYRİMENKUL VE BANKACILIK SEKTÖRÜ EKONOMİK GÖSTERGELERE YÖN VERECEK"

Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, konut satışlarının, düşük oranlı kredi kampanyasını kapsayan destek paketiyle tarihinde görülmemiş bir rekora imza attığını belirterek, satışlardaki artışın, bankacılık sektörünün kredi bakiyesindeki yükselişte de çok net okunduğunu söyledi.

Bankacılık sektörünün daha önce 2017'de en yüksek kredi bakiyesi artışını yaşadığını anımsatan Akkuş, şu açıklamalarda bulundu:

"Son 1,5 ayda elde edilen bakiye 246,3 milyon liraya ulaştı. 1,5 aylık artış tutarı, 35 milyar lira oldu. Satışlarda haziranda yaşanan rekor artış, henüz bir başlangıç. Temmuzda da satışlarda yeni bir rekor bekliyoruz. Dolayısıyla bankacılık sektörünün kredi bakiyesi de aynı hızla artacak. Artan kredi kullanım oranıyla gayrimenkul ve bankacılık sektörü, yeniden birbirini besleyen sektörler olarak ekonomik göstergelere yön verecek.”

- "YILI YİNE BİR REKORLA BİTİRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, haziranda konut satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 olduğunu, ipotekli satışların ise yüzde 1.286,9 yükselerek 101 bin 504 adet olarak gerçekleştiğini anımsattı.

Geçen ay hem en yüksek haziran ayı satışının hem de tüm zamanların en yüksek ipotekli konut satışının yaşandığını dile getiren Yılmaz, "Haziranda önceki aya göre konut satışları yüzde 64, 2019'un aynı dönemine göre ilk defa satılan konut sayısı yüzde 152, ikinci el konut satışları yüzde 245 arttı. Bunların hepsi rekor olarak gerçekleşti." dedi.

Yılmaz, bu yaşanan güzel gelişmelerin konut almanın zamanı olduğunu gösterdiğini kaydederek, "Konut satışlarında yaşanan ivmenin yıl sonuna kadar devam edeceğini, yılı da yine bir rekorla bitireceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

- "REKORLAR, BEKLEYEN TALEBİN HAREKETE GEÇTİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, haziranla birlikte başlayan kampanyaların sektörü fazlasıyla canlandırdığını ve performanslarda 3-4 kat artış yaşandığını söyledi.

Açıklanan sektörel verilerin de bu canlılığı desteklediğini dile getiren Akbal, hazır beton endeksinin tarihi zirveyi gördüğünü, konut kredi bakiyesinin tüm zamanların en yükseğine aylık bazda haziranda ulaştığını anlattı.

Akbal, haziranda ortalama konut kredi tutarının 50 bin lira artarak 218 bin liralara ulaştığını kaydederek, "Bu rekorlar aslında gayrimenkulde bekleyen talebin harekete geçtiğini, eve ulaşamayan kitlelerin de uygun faizlerle konut hayalini gerçeğe dönüştürmeye başladığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.