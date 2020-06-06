Konut kampanyasında bir indirim daha!

Konutta tarihin en avantajlı fırsatları ardı ardına açıklanıyor. Önce kamu bankaları tüm zamanların en düşük faiz oranlarını açıkladı. Konut kredi faizi, 1. elde yüzde 0.64, 2. elde 0.74 faiz’e çekilirken,12 ay ödemesiz dönem imkanı sağladı. İkinci hamle ise Emlak Konut GYO’dan geldi.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre özel sektör işbirliğiyle hayata geçen konut projelerinde ev alanların 24 ay ödeme yapmayacağı, ödemelerin 3. yılda başlayacağı faizin 0.79’a çekildiği belirtildi. Konut pazarını hareketlendirmek isteyen Emlak Konut bankaların da desteğiyle yeni bir adım daha attı, bu defa faizi 0.69’a düşürdü.

VATANDAŞ NE KAZANACAK?

Peki bu indirim vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? Şöyle ki: 500 bin liralık bir ev alan vatandaş yüzde 0.79 oranla kredi kullandığında 120 ay vadede aylık taksiti 5 bin 364 liraya, 180 ayda 4 bin 23 liraya geliyor. Aynı evi 0.69 faizle aldığında ise 120 ay vadede taksiti 5 bin 141 liraya, 180 ay vadede 3 bin 776 liraya düşüyor. Bu durumda Emlak Konut GYO projelerinden ev alan vatandaş son faiz indirimiyle birlikte 500 bin liralık bir evde 10 yıl vadede 21 bin 400 lira, 180 ayda ise 38 bin 500 lira daha az ödeyecek.

KADEMELİ FAİZ

Edinilen bilgilere göre konut kredi faizi kademeli olarak artacak. Lüks konut alanlar için faiz oranı yükselirken, orta gelir grubu için daha uygun olacak. Bu kapsamda 1 milyon liraya kadar olan konutlarda faiz 0.69 olarak uygulanacak. Sonrasında 0.79’a kadar kademeli olarak artacak. Kampanya Emlak Konut GYO’nun 10 bin konutluk 26 konut projesinde geçerli olurken sürenin 2 ayla sınırlı kalması planlanıyor.

SATIŞ OFİSLERİ HAREKETLİ

Gayrimenkul sektörü temsilcileri corona virüsle düşen satışların kampanyalarla artacağını belirtiyor. Açıklanan kampanyalarla satış ofislerinde uzun süredir olmadığı kadar yoğunluk yaşanıyor. Konuta ihtiyacı olan ancak bekleyen vatandaşın uygun ödeme koşularıyla alıma geçtiğini belirten sektör temsilcileri özellikle bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının da iptali ile önemli ölçüde talep ve satış öngörüyor.

KONUTTA TARİHİ 2 FIRSAT

1. fırsatı kamu bankaları açıkladı

%10 peşinat

Faiz sıfır konutta %0.64, 2. elde %0.74

12 ay ödeme yok

15 yıla kadar vade

2. fırsat Emlak Konut GYO’dan geldi

% 10 indirim

% 5 peşinat

Faiz %0.69

24 ay ödeme yok

15 yıla kadar vade

KONUTTA KREDİ FIRSATÇILARINA DİKKAT

Kamu bankalarının tarihin en düşük konut kredisi kampanyası başlatması, fırsatçı mal sahibi ve gayrimenkul şirketlerini harekete geçirdi. Fırsatçılar, yoğun talep üzerine yüzde 25’lere varan oranlarda zam yaptı. Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, faiz oranların düşürülmesiyle birlikte fırsatçıların harekete geçtiğini belirterek, “Yıllardır ev sahibi olma hayalini düşük faiz ve uzun ödeme imkanlarıyla gerçekleştirmek isteyen tüketiciler, haksız kazanç sağlamak isteyenlerle karşı karşıya kaldı” dedi. Haksız fiyat artışıyla karşılaşan çok sayıda tüketiciden telefon ve mail aldıklarını belirten Küçük, “Nasıl ki gıdada hile, taklit ve tağşiş yapanlar teşhir ediliyorsa konutta düşük oranlı kredileri fırsat bilerek zam yapan firmalar da açıklanmalı. Ticaret Bakanlığı veya ilgili oda, birlik, STK tarafından bu açıklama yapılabilir” dedi.

DENETİM GEREKLİ

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa ise “Daire özelinde zammın yüzde 25’lere varabildiğini görüyoruz. Özellikle müstakillerde daha çok rastlanılıyor” dedi. Aşa, ev sahibi olmak isteyenleri hayal kırıklığına uğratan mal sahibi ve şirketleri iyi denetlemek gerektiğini vurguladı.