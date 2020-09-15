Konut satış rakamları açıklandı!

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %122,6 artarak 76 bin 19 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %44,6 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 15 bin 367 konut satışı ve %20,2 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Hakkari oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 94 bin 389 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları 2020 Ağustos ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %23,6 artarak 94 bin 389 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 14 bin 925 konut satışı ve %15,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %49,3 oldu. Ankara 8 bin 10 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 bin 518 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 11 konut ile Hakkari oldu.

Konut satışlarında 52 bin 123 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %28,3 artarak 52 bin 123 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %30,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 103 konut satışı ve %15,5 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 891 konut satışı ile Ankara ve 3 bin 193 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 118 bin 285 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %69,2 artış göstererek 118 bin 285 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 22 bin 189 konut satışı ve %18,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %73,3 oldu. Ankara 13 bin 240 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 7 bin 952 konut satışı ile İzmir izledi.

Konut satışları Ocak-Ağustos döneminde %42,6 arttı

Ocak-Ağustos döneminde 1 milyon 24 bin 534 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,6 artış gösterdi. Ocak-Ağustos döneminde ipotekli konut satışı %263,7 artarak 473 bin 114, diğer satış türlerinde ise %6,3 azalarak 551 bin 420 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar %11,2 artarak 317 bin 832 oldu. İkinci el konut satışları %63,3 artarak 706 bin 702 olarak gerçekleşti.

Yabancılara 2020 yılı Ağustos ayında 3 bin 893 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %8,0 artarak 3 bin 893 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ağustos 2020'de ilk sırayı bin 648 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 784 konut satışı ile Antalya, 288 konut satışı ile Ankara, 148 konut satışı ile Mersin ve 133 konut satışı ile Yalova izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı

Ağustos ayında İran vatandaşları Türkiye'den 640 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla 592 konut ile Irak, 366 konut ile Rusya Federasyonu, 156 konut ile Afganistan ve 154 konut ile Azerbaycan izledi.