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    05.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kooperatif otobüsü yollarda

    Ticaret Bakanlığınca yürütülen Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında illeri gezen kooperatifçilik otobüsü, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerle ziyaretlerini sürdürüyor.

    Kooperatif otobüsü yollarda

    Kooperatifçilik otobüsü, bu yıl şubat ve martta Adana ve Antalya’yı ziyaret etti. Daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle etkinliklere bir süre ara verilirken, 1 Haziran itibarıyla normalleşme süreciyle birlikte kırmızı otobüs yoluna devam etti. Otobüs, 22-26 Haziran’da Kayseri il merkezinde ve ilçelerinde ve 29 Haziran-2 Temmuz’da ise Nevşehir il merkezinde ve ilçelerinde etkinliklere katıldı.

    Otobüsün temmuzda Malatya, ağustosta Kırşehir, eylülde Bursa ve Çanakkale’yi ziyaret etmesi planlanıyor.

    Başakşehir'de otomobilin çarptığı kişi öldüİstanbul Başakşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Ömer Çalık, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede Çalık hayatını kaybederken polis otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
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