Kooperatif otobüsü yollarda

Kooperatifçilik otobüsü, bu yıl şubat ve martta Adana ve Antalya’yı ziyaret etti. Daha sonra tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle etkinliklere bir süre ara verilirken, 1 Haziran itibarıyla normalleşme süreciyle birlikte kırmızı otobüs yoluna devam etti. Otobüs, 22-26 Haziran’da Kayseri il merkezinde ve ilçelerinde ve 29 Haziran-2 Temmuz’da ise Nevşehir il merkezinde ve ilçelerinde etkinliklere katıldı.



Otobüsün temmuzda Malatya, ağustosta Kırşehir, eylülde Bursa ve Çanakkale’yi ziyaret etmesi planlanıyor.