Son dakika: Köprü ve otoyol gelirleri açıklandı

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) bağlı İstanbul 15 Temmuz Şehitler ve FSM Köprüsü ile otoyollardan sağlanan toplam gelir Şubat ayında 186,3 milyon TL oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden 35 milyon 406 bin 582 TL, paralı otoyollardan ise 150 milyon 845 bin 604 TL gelir sağlandı.

Böylece toplam gelir 186 milyon 252 bin 186 TL oldu.