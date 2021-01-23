Korona yılında şirket salgını

Kurulan şirket sayısı, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerine karşın geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 20.47 artarak 101 bin 318’e ulaşırken, kapanan şirket sayısı yüzde 16.44 artışla 15 bin 366 oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Aralık 2020’ye ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’de geçen yıl 101 bin 318 şirket, 1476 kooperatif ve 31 bin 36 adet de gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu.



Kurulan şirketler yüzde 20.47, kurulan kooperatifler yüzde 27.13, kurulan gerçek kişi ticari işletmeleri de yüzde 26.89 arttı. Şirket, kooperatif ve gerçek kişi olarak bakıldığında ise toplam 133 bin 830 yeni işletme kuruldu. Bu toplam sayı da 2019’a göre yüzde 22’ye varan artış kaydetti.



Doğuda yükseliş



İstanbul, kurulan şirketlerde her yıl olduğu gibi aslan payını aldı. 2020’de İstanbul’da toplam 40 bin 129 şirket kuruldu. Onu 9 bin 760 şirketle Ankara ve 6 bin 274 şirketle İzmir izledi.



İstanbul ve Ankara’da kurulan şirket sayıları yüzde 12 düzeyinde artarken, İzmir’de bu oran yüzde 23’ü aştı.



En yüksek oranlı artışlar ise doğu illerinde görüldü. Kurulan şirket sayısı Bayburt’ta yüzde 136, Siirt’te yüzde 95, Şırnak’ta yüzde 85, Mardin’de yüde 75 ve Erzurum’da yüzde 72 arttı. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Hatay da ilk defa bir yılda 1000’den fazla şirket kurulan iller arasına girdi.

2020’de kurulan şirket sayısı sadece üç ilde azaldı. Bunlar Bitlis, Nevşehir ve Rize oldu.



Bütün illerde kuruldu



TOBB’un istatistiklerinde aralık ayına ilişkin veriler de yer aldı. Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin yüzde 82.97’sini limited şirket, yüzde 16.06’sını anonim şirket, yüzde 0.97’sini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 42.11’i İstanbul, yüzde 10.07’si Ankara, yüzde 5.02’si İzmir’de kuruldu. Geçen ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.



Geçen yıl aralıkta kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 301’i ticaret, 1442’si imalat ve 861’i inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1417’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 714’ü inşaat, 403’ü imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.



10 bin 362 adet yabancı ortaklı yeni işletme



Geçen yıl Türkiye’de 10 bin 362 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruluşu gerçekleşti. 2019’da bu sayı 12 bin 634 olmuştu.

2020 Aralık ayına özel verilere göre de kurulan 872 yabancı ortak sermayeli şirketten 376’sı Türkiye, 77’si İran, 29’u Suriye ortaklı olarak faaliyete başladı.



İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 117’sinin anonim, 755’inin limited şirket statüsünde faaliyet gösterdiği görüldü.



Aralıkta yıllık artış % 8



Aralık 2020’de kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8, kapanan şirket sayısı yüzde 43.57 arttı. Buna göre, geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 2.21, kooperatif sayısı yüzde 26.55 azalırken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 30.87 yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 221.46, kooperatif sayısı yüzde 533.33 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 242.87 artış gösterdi. Aralık ayında 8 bin 477 şirket kurulurken, 3 bin 160 şirket kapandı.



Bayramiç beyazı ve Taşköprü sarımsağı Avrupa yolunda



Türkiye’nin geçen yıl sonu itibarıyla koruma altında bulunan 627 coğrafi işaretinden 261’inin tescili TOBB’a bağlı oda ve borsalarca yaptırıldı. Tescilde ilk 4 il Gaziantep, Şanlıurfa, İzmir ve Kastamonu oldu. TOBB, oda ve borsaların Avrupa Birliği nezdindeki coğrafi işaret başvurularında onlara rehberlik etmesi amacıyla “Oda ve Borsalar İçin Coğrafi İşaretler Kılavuzu”nu hazırlayarak 81 il ile paylaştı.

Türkiye’nin, AB nezdinde Antep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi ve Milas zeytinyağı olmak üzere 5 coğrafi işareti tescilli. Bayramiç beyazı (nektarin) ve Taşköprü sarımsağı ise tescilde son aşamada.



Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Antakya künefesi, Antep lahmacunu, Antep fıstığı, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Gemlik zeytini, Giresun tombul fındığı, Kayseri mantısı, Kayseri pastırması, Kayseri sucuğu, Maraş tarhanası, Maraş çöreği, Milas yağlı zeytini, Çağlayancerit cevizi, İnegöl köftesi de coğrafi işaret için AB’de başvuru aşamasına geldi.