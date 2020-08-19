Koronavirüs, ev sahipleri ile öğrencileri karşı karşıya getirdi

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan "Bazı öğrenciler gelmedikleri dönemler için kira ödemelerini yapmadılar. Bu konuda gerek mal sahiplerinden gerekse kiracılardan gelen şikâyetler var. Öğrenciler okulların devam etmemesi nedeniyle kontrat bitmeden tahliye talebinde bulunurken, mal sahipleri de kira ödemelerinin devamını bekliyorlar” dedi.

Mahkeme yolu açık

Kontrat bitmeden evden çıkmak isteyen kiracının evin yeniden kiraya verilene kadar geçen sürede sorumlu olduğunu aktaran Akdoğan, “Bu süre bazen çok kısa olurken, bazen de uzun zaman alabiliyor. Mal sahibi yeniden kiraya verilene kadarki sürede kira ödemelerini mahkeme yolu ile talep edebiliyor. Mahkeme bu sınırı o bölgede o fiyattaki dairelerin verilebilmesi durumuna göre kendi takdir ediyor” diye konuştu.

Anlaşanlar da var

Akdoğan’ın verdiği bilgilere göre bazı ev sahipleri ile öğrenciler ise anlaşma yoluna gitti. Öğrencilerde bu süreçte kira almama, indirim yapma gibi kolaylık sağlayan ev sahipleri de oldu. Akdoğan, “Bu tamamen kişinin inisiyatifine bağlı. Ancak bazı ev sahiplerinin tek geliri kira olabiliyor. Bu kişilerin kolaylık sağlaması mümkün olmayabiliyor” dedi.

Kiralık daire talebi düştü

Akdoğan, üniversite eğitimlerinin bu yıl geç başlaması ve koronavirüs belirsizliği nedeniyle öğrencilerin yoğun yaşadığı ilçelerde kiralık ev piyasasında durgunluk söz konusu olduğunu söyledi. Akdoğan’ın verdiği bilgilere göre bazı üniversitelerde derslerin uzaktan yapılacak olması bu dönem kiralık daire talebini düşürecek.

6285062