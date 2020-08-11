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    11.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Koronavirüse karşı ‘bor’lu mücadele

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor madenin de içinde olduğu ortam ve yüzey dezenfektanı BORTAM’ın Ar-Ge sürecinin tamamlanarak seri üretime başlandığını açıkladı.

    Koronavirüse karşı ‘bor’lu mücadele

    Dönmez, yaptığı açıklamada, BORTAM’ın aerosol formda üretileceğini bildirdi. Dönmez, “Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında BOREL’in geçtiğimiz aylarda Ar-Ge sürecini tamamlayarak seri üretimine başladık. Dezenfektan ihtiyacını yerli ve milli imkanlarla hızlı bir şekilde karşıladık. El hijyeni sağlayan BOREL’den sonra, şimdi de ortam ve yüzey dezenfektanı BORTAM’ın üretimine başlıyoruz. Aerosol formda üretilecek olan BORTAM, ortamı sterilize edecek. Yeni normal dönemde kalabalık ortamlarda, toplu taşıma araçlarında, iş yerlerinde, okul ve evlerimizde rahatlıkla kullanabileceğiz” dedi.

    Testler başarılı

    Bireysel tedbirlerin yanında Covid-19 salgınının yayılım hızının ve bulaş riskinin en aza indirilmesinde umumi ve kişisel alanlarda, uygun dezenfektanlarla yapılan ortam ve yüzey dezenfeksiyonunun önemli olduğunu vurgulayan Dönmez, “Bor madeninin antibakteriyel ve antiviral özelliği biliniyor. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü BOREN’de, el dezenfektanlarının yanı sıra hava dezenfektanları üzerine de çalışmalar yürütülmekteydi. İlk etapta el dezenfektanı BOREL piyasaya çıktı. Devam eden Ar-Ge çalışmaları sonucu etil alkol, TEG, borik asit ve lavanta yağından oluşan BORTAM’ın laboratuvar süreçlerini tamamladık. BORTAM, antibakteriyel, antifungal ve antiviral testleri başarıyla geçti. Sertifikasyon süreçlerini de tamamlayan BORTAM, üretime hazır” ifadesini kullandı.

    Yeni ürünler yıl sonunda

    Bakan Dönmez, yeni ürünleri yıl sonunda tanıtacaklarını belirterek, “Yıl sonunda bor madeninden üretilen, mutfaklarda kullanılacak hijyen ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturacağız” diye konuştu.

     

    İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.
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