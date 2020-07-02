Koronavirüse karşı seyahat sigortası

Şirketten yapılan açıklamada, “Bu anlamda Türkiye’deki ilk ve tek şirket olan Sompo Sigorta, yurtdışı seyahatleri sırasında koronavirüse yakalanmaları halinde oluşan tıbbi ve yatarak tedavi masrafları ile karantina giderlerini poliçe kapsamına dahil etti” denildi.

İlk etapta Schengen

ülkelerinde geçerli olacak yeni Yurtdışı Seyahat Sigortası kapsamında, sigortalının yurt dışında koronavirüse yakalanması sonucunda oluşacak tıbbi ve yatarak tedavi masrafları ile karantina giderlerini teminat altına alındı.

Sompo Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Şenol Ortaç, şu bilgileri verdi:

“Kovid 19’u kapsam dahiline alan yeni Yurtdışı Seyahat Sigortası ürünümüz kapsamında, koronavirüs dolayısıyla oluşacak tıbbi ve tedavi giderlerini karşılıyoruz. Ayrıca sigortalılarımızın koronavirüs olduğunun tespit edilmesi ve karantina altına alınması nedeniyle yurtdışında gerçekleşecek otel konaklaması ile yemek ve giyim ihtiyacına ait giderlerini de poliçedeki limitler dahilinde teminat altına alıyoruz.”