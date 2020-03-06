06.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
KOSGEB’den büyük destek
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 2019’da Türkiye’nin 7 bölgesinde, inşaattan imalata, ulaştırmadan madenciliğe kadar çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 69 bini aşkın işletmeye 2 milyar 309 milyon 536 bin 351 lira destek verdi.
62 bin 517 işletme KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamındaki desteklerden, 310’u ise KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği çerçevesinde sağlanan imkanlardan yararlandı. KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında verilen desteklerden yararlanan işletmelerin birden fazla destekten yararlanması sonucu kümülatif işletme sayısı 69 bin 84’ü buldu.
Desteklerin yüzde 53.94’ünü mikro, yüzde 29.49’unu küçük, yüzde 16.52’sini ise orta ölçekli işletmeler kullandı. Marmara Bölgesi 18 bin 664 işletmeye 469 milyon 681 bin 816 lira ile en fazla destek kullanan bölge oldu.
Bin 500 TL verip kocasına kadın ayarlamış!Adana'da, otoyol kenarları ile masaj salonlarında fuhuş yaptıran çete çökertildi. 8'i kadın 23 kişinin yakalandığı operasyonla birlikte çetenin, polise yakalanmamak için telefon görüşmelerinde "Jantı lastiğe takalım", "Duvara sıva yapalım" şifrelerini kullandığı ortaya çıktı. Bir kadının da çete üyesi kadına, eşiyle birlikte olması için bin 500 TL ödediği belirlendi.