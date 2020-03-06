KOSGEB’den büyük destek

62 bin 517 işletme KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamındaki desteklerden, 310’u ise KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği çerçevesinde sağlanan imkanlardan yararlandı. KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında verilen desteklerden yararlanan işletmelerin birden fazla destekten yararlanması sonucu kümülatif işletme sayısı 69 bin 84’ü buldu.



Desteklerin yüzde 53.94’ünü mikro, yüzde 29.49’unu küçük, yüzde 16.52’sini ise orta ölçekli işletmeler kullandı. Marmara Bölgesi 18 bin 664 işletmeye 469 milyon 681 bin 816 lira ile en fazla destek kullanan bölge oldu.