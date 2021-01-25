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25.01.2021 - 00:08 | | AA

Kral Selman'dan kritik hamle! Görevden aldı

Suudi Arabistan Merkez Bankası Başkanı Ahmed el-Halifi görevden alınarak, yerine Fehd el-Mubarek atandı.

Kral Selman'dan kritik hamle! Görevden aldı

 

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman bin Abdulaziz, bir dizi kararname yayımladı.

Kral Selman, kararnameyle Merkez Bankası Başkanı Halifi'yi görevden alarak, yerine Mubarek'i atadı.

Kararnameyle ayrıca, İskan Bakanlığı ile Belediye ve Köy İşleri Bakanlığı birleştirilerek, bakanlığın ismi "Belediye ve Köy İşleri ve İskan Bakanlığı" olarak değiştirildi, Macid bin Abdullah el-Hakil buraya bakan olarak atandı.

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