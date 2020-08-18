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    HaberlerEkonomi Haberleri Kredi kartı aidatı için müzakere şartı getirildi
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    18.08.2020 - 14:48 | | İHA

    Kredi kartı aidatı için müzakere şartı getirildi

    Kredi kartı aidatına karşı açılan davadan emsal karar çıktığını söyleyen Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, "Bir tüketicimiz yıllardır kullandığı kredi kartına aidat ücreti tahsil eden ve talebine rağmen iade etmeyen bankaya karşı dava açtı. Dava sonucunda milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren emsal bir karar çıktı. Banka tüketiciyle müzakere etmeden kart aidatı alamayacak. Tüketiciler, müzakeresiz kesilen aidatları geri alabilecek" dedi.

    Kredi kartı aidatı için müzakere şartı getirildi

    Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, kredi kartı aidatını almak için hakem heyetine başvuruda bulunan bir tüketicinin, heyet tarafından haksız karşılandığını, ardından da Tüketici Mahkemesi’ne giderek itirazda bulunduğunu söyledi. Gündüz, kredi kartı aidatına karşı açılan davada emsal kararın çıktığını belirterek, “Tüketici yıllardır kullandığı kredi kartına aidat ücreti tahsil eden ve talebine rağmen iade etmeyen bankaya karşı dava açarak, milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren emsal bir karar çıkmıştır. Banka tüketiciyle müzakere etmeden kart aidatı alamayacak. Tüketiciler, müzakeresiz kesilen aidatları geri alabilecek" dedi.

    "Karar artık bağlayıcı değildir"

    Mahkemenin, tüketiciyle müzakere edildiği ispatlanmadan kart üyelik ücreti alınmasının haksız şart olacağına hükmettiğini anlatan Gündüz, sözlerine şöyle devam etti:

    “Mahkeme, bankaların kart ücreti için dayanak gösterdiği BDDK düzenlemesinin tüketici mahkemelerini bağlamayacağını da hüküm altına alarak, Yargıtay kararı uyarınca sadece zorunlu masrafların tüketiciden istenebileceğini, ancak kart üyelik ücretinin zorunlu masraf olmadığını kararlaştırdı. BDDK yönetmeliğinde yer alan, ‘kredi aidatı alınabileceğine’ dair husus bu karar sonrası artık tüketiciler açısından bağlayıcı değildir. Kendileriyle müzakere edilmeden kartlarından ücret kesilen her tüketici parasını geri talep etmeli."

    "Aidat kesilenler heyete başvurmalı"

    Aidat kesilen vatandaşları bu kararı emsal göstererek Tüketici Hakem Heyetlerine başvurması gerektiği konusunda uyaran Başkan Gündüz, “Karar aynı zamanda Tüketici Hakem Heyetlerine güçlü bir emsal oluşturuyor. Kararda ayrıca, kredi kartı aidatının banka ve müşteri arasında karşılıklı müzakere edilerek mutabakat sağlanırsa alınabileceğine de dikkat çekilmiş. Aidat, kabusu artık bitmiştir. Sadece banka, tüketiciye aidatsız kart sunar ve bunun yanı sıra da aidatlı kart kullandırmak için müzakere edip müşterinin onayını alırsa, aidatın alınması yasal hale gelebilir" dedi.

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