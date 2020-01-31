Kredilere kolaylık

Bankalar ve sigorta şirketleri Elazığ’da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşların borçlarını ödemelerini faizsiz olarak erteliyor. Deprem bölgesindeki borçlulara ilişkin açıklamada bulunan finans kuruşları şu açıklamayı yaptı.



Yapı Kredi:: Deprem bölgesindeki şubelerine bağlı tüm bireysel, KOBİ, işletme ve ticari müşterilerinin kredi ve kredi kartı ödemelerini 3 ay faizsiz erteleyecek. ATM işlemlerinden de 3 ay boyunca herhangi bir ücret tahsil etmeyecek.



Akbank: Bireysel müşterilerinin, talep etmeleri halinde kullandıkları tüketici kredilerinin taksitlerini ve ekstresi gelen kredi kartı ödemelerini 3 ay faizsiz erteliyor. KOBİ’lerin kredi ödemelerini 3 ay süreyle faizsiz öteleyecek.



Denizbank: Bölgedeki borçlularının tüm ödemelerini faizsiz 3 ay erteliyor. Banka açıklamasında “Tüm Türkiye gibi yüreğimizde hissettiğimiz felaketin ilk gününden bu yana vatandaşlarımıza destek olmak üzere çalışmalarımız devam ediyor” denildi.



TEB: Türk Ekonomi Bankası, Elazığ ve Malatya başta olmak üzere pek çok çevre ilde hissedilen deprem sonrası olaydan etkilenen vatandaşların bireysel kredi taksiti veya kredi kartı ekstresinin son ödeme tarihini 3 ay faizsiz erteleme kararı aldı.



Şekerbank: Depremden etkilenen bireysel, esnaf, işletme, tarım, KOBİ ve ticari tüm müşterilerinin kredi taksitlerini ve kredi kartı ödemelerini faizsiz olarak 3 ay erteleyecek. Uygulama tüm müşterileri için talep olmadan otomatik gerçekleştirilecek.



Fibabanka: Banka müşterilerinin bireysel kredi ödemelerini 3 ay faizsiz olarak erteledi. Kredili mevduat hesabı için 3 ay boyunca aylık %0 faiz uygulama ve kredi kartı ekstrelerindeki gecikme faizleri için de 3 ay süresiyle sıfırlama kararı aldı.



Anadolu Sigorta: Deprem sonrası 39 hasar için toplam 1 milyon 297 bin TL’lik hasar bildirimi aldıklarını belirten Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ali Kaplan, “İlk andan itibaren bölgede yaşananları yakından takip ediyoruz. 7/24 çalışan çağrı merkezimiz, acentelerimiz, online hizmet kanallarımız ve acil durum aracımızla tüm sigortalılarımızın yanındayız” dedi.



Kuveyt Türk: “Haydi Türkiye! İyilik Sensiz Olmaz” yardım kampanyasına 1 milyon TL bağışta bulunan Kuveyt Türk, depremden etkilenen müşterilerinin finansman taksitlerini ve kredi kartı ödemelerini hiçbir masraf almadan 3 ay erteleme kararı aldı.







