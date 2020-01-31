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    31.01.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kredilere kolaylık

    Bankalar deprem bölgesindeki müşterilerinin kredi ve kredi kartı borçlarını faizsiz olarak 3 ay erteliyor

    Kredilere kolaylık

    Bankalar ve sigorta şirketleri Elazığ’da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşların borçlarını ödemelerini faizsiz olarak erteliyor. Deprem bölgesindeki borçlulara ilişkin açıklamada bulunan finans kuruşları şu açıklamayı yaptı.

    Yapı Kredi:: Deprem bölgesindeki şubelerine bağlı tüm bireysel, KOBİ, işletme ve ticari müşterilerinin kredi ve kredi kartı ödemelerini 3 ay faizsiz erteleyecek. ATM işlemlerinden de 3 ay boyunca herhangi bir ücret tahsil etmeyecek.

    Akbank: Bireysel müşterilerinin, talep etmeleri halinde kullandıkları tüketici kredilerinin taksitlerini ve ekstresi gelen kredi kartı ödemelerini 3 ay faizsiz erteliyor. KOBİ’lerin kredi ödemelerini 3 ay süreyle faizsiz öteleyecek.

    Denizbank: Bölgedeki borçlularının tüm ödemelerini faizsiz 3 ay erteliyor. Banka açıklamasında “Tüm Türkiye gibi yüreğimizde hissettiğimiz felaketin ilk gününden bu yana vatandaşlarımıza destek olmak üzere çalışmalarımız devam ediyor” denildi.

    TEB: Türk Ekonomi Bankası, Elazığ ve Malatya başta olmak üzere pek çok çevre ilde hissedilen deprem sonrası olaydan etkilenen vatandaşların bireysel kredi taksiti veya kredi kartı ekstresinin son ödeme tarihini 3 ay faizsiz erteleme kararı aldı.

    Şekerbank: Depremden etkilenen bireysel, esnaf, işletme, tarım, KOBİ ve ticari tüm müşterilerinin kredi taksitlerini ve kredi kartı ödemelerini faizsiz olarak 3 ay erteleyecek. Uygulama tüm müşterileri için talep olmadan otomatik gerçekleştirilecek.

    Fibabanka: Banka müşterilerinin bireysel kredi ödemelerini 3 ay faizsiz olarak erteledi. Kredili mevduat hesabı için 3 ay boyunca aylık %0 faiz uygulama ve kredi kartı ekstrelerindeki gecikme faizleri için de 3 ay süresiyle sıfırlama kararı aldı.

    Anadolu Sigorta: Deprem sonrası 39 hasar için toplam 1 milyon 297 bin TL’lik hasar bildirimi aldıklarını belirten Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ali Kaplan, “İlk andan itibaren bölgede yaşananları yakından takip ediyoruz. 7/24 çalışan çağrı merkezimiz, acentelerimiz, online hizmet kanallarımız ve acil durum aracımızla tüm sigortalılarımızın yanındayız” dedi.

    Kuveyt Türk: “Haydi Türkiye! İyilik Sensiz Olmaz” yardım kampanyasına 1 milyon TL bağışta bulunan Kuveyt Türk, depremden etkilenen müşterilerinin finansman taksitlerini ve kredi kartı ödemelerini hiçbir masraf almadan 3 ay erteleme kararı aldı.

    Kredilere kolaylık


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