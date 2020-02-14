Krediyi erken kapatıp uzun vadeye yöneldi

Yapılan açıklamaya göre, Turkcell, BNP Paribas, Citibank, HSBC, ING ve Intesa Sanpaolo bankalarıyla 2015’de imzaladığı anlaşmayla altyapı yatırımlarında ve oluşabilecek yatırım fırsatlarının finansmanında kullanmak üzere aldığı 1 milyar dolar sendikasyon kredisini 23 Mart’ta, nihai vadesinden 6 ay önce kapatacak.

330 milyon $ kaldı

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, “Sağlam bilanço yapımız ve güçlü likidite pozisyonumuz sayesinde 330 milyon dolar bakiyesi kalan kredimizi vadesinden 6 ay önce kapatıyoruz. Bu işlem sayesinde maliyet optimizasyonu yaparken, aynı zamanda yıl içinde anlaşmaları tamamlanmak üzere olan uzun vadeli kredi kullanımlarıyla da borç vademizi uzatacağız” dedi.

Yaklaşık 4 yıl olan ortalama borçlanma vadelerini, işlemden sonra ortalama 5 yıla taşıyacaklarını söyleyen Yılmaz, “Turkcell Grubu finansman stratejimizde, kaynaklarımızı çeşitlendirmeyi ve likidite pozisyonumuzu güçlendirmeyi önceliklendirirken, ortalama borçlanma vademizi de beş yıl civarında tutmayı hedefliyoruz.

Kredi kapamasından sonra elimizde kalan nakit 2022 sonuna kadar finansman yatırım ihtiyacımızı karşılayacak yeterlilikte” diye konuştu.