Küçükbaşa mera dopingi

Çelik, Doğu Anadolu’da 2019 yılında 10 milyona yakın koyun, 1.6 milyona yakın keçi varlığı bulunduğunu belirtirken, “2020 yılında Türkiye’nin 55 milyon başa çıkan küçükbaş varlığı düşünüldüğünde, bu sayıların koyunda 11.4, keçide 1.7 milyonu, toplamda 13.1 milyonu aşacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Eu ucuz yem orada

Mera varlığı dikkate alındığında bölgedeki küçükbaş varlığının mevcut verilere göre en az 20 milyon olması gerektiğini vurgulayan Çelik, “Bu durumda mevcut mera varlığı ve verimiyle küçükbaş hayvan sayısı sadece Doğu Anadolu’da 7 milyondan fazla artırılabilir. Bu sayede ülke küçükbaş hayvan varlığı 90 milyona çıkarsa Doğu Anadolu’nun küçükbaş hayvan varlığı rahatlıkla 30 milyonu geçer” dedi.

Tarım alanı açısından sınırlı olan Doğu Anadolu’nun, küçükbaş hayvancılıkla önemli gelir artışı sağlayabileceğini bildiren Çelik, özellikle hayvancılıkta bölge potansiyelinin iyi değerlendirilmesi ile geleceğinin parlak olacağını ifade etti. Türkiye’nin tarım ve hayvancılık potansiyeli çok büyük bir ülke olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

“Hayvancılığın en ucuz yem kaynağı mera ve çayırlar. Ülkemiz şartlarında meralar olmadan küçükbaş hayvancılık yapmak mümkün değil. Son 70 yılda mera ve çayır alanının yüzde 60’tan fazlası orman ve tarım alanlarına dahil edilmiş.”

Marmara ve Ege’nin 15 katı büyüklükte MERA DOĞU’DA

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Doğu Anadolu’da 4 milyon 337 bin 580 hektar mera alanı bulunduğu bilgisini veren Çelik, “Bölgedeki meralar İç Anadolu’dan 170 bin 946 hektar daha fazla. Bölgenin, Karadeniz Bölgesi’nin 3.4, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 5.5, Akdeniz Bölgesi’nin 7.5, Marmara Bölgesi’nin 15.2, Ege Bölgesi’nin 15.7 katı mera alanı var. Hektar başına kuru ot verimi, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da 450, Akdeniz Bölgesi’nde 500, Ege ve Marmara Bölgelerinde 600 kilogramda kalırken, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 900 kilogramı bulmaktadır. Karadeniz Bölgesi’nin ise 1000 kilogram” değerlendirmesini yaptı.