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    HaberlerEkonomi Haberleri Kurban vekalet ücretleri 2020! Vekalet yoluyla kurban kesim ücreti ne kadar?
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    22.06.2020 - 10:59 |

    Kurban vekalet ücretleri 2020! Vekalet yoluyla kurban kesim ücreti ne kadar?

    Son dakika gelen bir habere göre, kurban vekalet ücretleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gerçekleştirdiği açıklamada vekalet yoluyla kurban kesim ücretinin 2020 senesindeki ücretini paylaştı. İşte 2020 kurban vekalet ücretleri

    Kurban vekalet ücretleri 2020! Vekalet yoluyla kurban kesim ücreti ne kadar?

    Kurban Bayramı temmuz ayının sonunda idrak edilecek. Kurban Bayramı'na yaklaşırken Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin ne kadar olacağını açıkladı. Gündemde 2020 kurban vekalet ücretleri ise araştırılmaya başlandı. İşte kurban vekalet ücretleri ile ilgili detaylar ...

    2020 KURBAN VEKALET ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 lira, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

    Son Dakika: Siyasi Partiler Kanunu ile ilgili flaş açıklamaSon dakika haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP'nin demokrasi ittifakı çağrısı, baroların Ankara'ya yürüyüşü, siyasi partiler kanunu ile ilgili tartışmalar, AK Parti'nin aşı anketi hakkında önemli açıklamalar yaptı.
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