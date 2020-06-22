Kurban vekalet ücretleri 2020! Vekalet yoluyla kurban kesim ücreti ne kadar?

Kurban Bayramı temmuz ayının sonunda idrak edilecek. Kurban Bayramı'na yaklaşırken Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin ne kadar olacağını açıkladı. Gündemde 2020 kurban vekalet ücretleri ise araştırılmaya başlandı. İşte kurban vekalet ücretleri ile ilgili detaylar ...

2020 KURBAN VEKALET ÜCRETLERİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 lira, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.