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    HaberlerEkonomi Haberleri Kurbanlık için küçükbaş önerisi
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    23.07.2020 - 10:56 | | AA

    Kurbanlık için küçükbaş önerisi

    Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel, kurban olarak küçükbaş ve erkek hayvan kesilmesini önerdi.

    Kurbanlık için küçükbaş önerisi

    Tezel, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ederken karşılanacağına işaret ederek, virüsün bulaşmasını engellemek için her zamankinden daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

    Maske takmaya ve sosyal mesafeye özen gösterilmesini isteyen Tezel, "Kimse kurban keserken ve Kurban Bayramı'nı kutlarken Kovid-19'un kurbanı olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

    Tezel, geçmiş yıllara bakıldığında vatandaşların kurbanlık olarak küçükbaş tercih ettiğini gördüklerini ve bundan memnuniyet duyduklarını aktararak, "Bu yıl da vatandaşımızın kurban keserken büyükbaş hayvan varlığının devamı ve küçükbaş hayvan varlığındaki arz fazlalığı nedeniyle tercihini küçükbaş ve erkek hayvanlardan yana yapmasını öneriyoruz." ifadesini kullandı.

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