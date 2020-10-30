85,90BİST1.1270.00EURO9.700.23USD8.290.12ALTIN499.560.44
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Küresel altın talebi 11 yılın en düşük seviyesini indi
    ABONE OL
    30.10.2020 - 08:30 |

    Küresel altın talebi 11 yılın en düşük seviyesini indi

     Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre 2020 üçüncü çeyrekte küresel altın talebi son 11 yılın en düşük seviyesine indi.

    Küresel altın talebi 11 yılın en düşük seviyesini indi

    Yatırımcıların altın stoklamak için acele etmemeleri ve merkez bankalarının 10 yıldır ilk kez altın satmaları talebin düşmesine yol açtı.

    Koronavirüs salgını da mücevher amaçlı altın talebini aşağı çekti.

    WGC verilerine göre Çin ve Hindistan'ın mücevher piyasalarında üçüncü çeyrekte görülen toparlanma piyasanın canlanması için yeterli olmadı.

    Temmuz-Eylül döneminde küresel altın talebi 2019'un aynı dönemine göre yüzde 19 azalarak 892,3 toh ile 2009 3'ncü çeyrekten bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

    Yılın ilk 9 ayında da altın talebi yüzde 10 azalarak 2972,1 ton seviyesine indi. Bu, 2009 yılından bu yana görülen en düşük talep oldu.

    Maske uyarısı yapan sağlık çalışanını darp eden kişi gözaltına alındıKahramanmaraş'ta maske takma uyarısında bulunan filyasyon ekibinde görevli diş hekimini darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... İstanbul ve birçok il için kritik uyarı! Tüm gün devam edecek

    Son dakika... İstanbul ve birçok il için kritik uyarı! Tüm gün devam edecek

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

    Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

    Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

    Cuma namazı saati kaçta? Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin bugün Cuma namazı vakti ne zaman?

    Cuma namazı saati kaçta? Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin bugün Cuma namazı vakti ne zaman?

    Sıradaki Haber