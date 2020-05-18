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    HaberlerEkonomi Haberleri Kuru soğan tarlada 60 kuruş, raflarda 2-3 liraya satılıyor
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    18.05.2020 - 11:10 | | AA

    Kuru soğan tarlada 60 kuruş, raflarda 2-3 liraya satılıyor

    Adana'da hasadı devam eden kuru soğanda fiyat tarlada 60 kuruşa, market ve pazar raflarında 2-3 liraya düştü.

    Kuru soğan tarlada 60 kuruş, raflarda 2-3 liraya satılıyor

    Resmi Gazete'de 7 Ocak'ta yayımlanan tebliğle "tüketici fiyatlarının dalgalanmaması" için ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığının ön iznine bağlanan kuru soğanda, hasadın başladığı döneme kıyasla fiyatlar geriledi.

    Adana'da, hasadın başladığı nisanın ilk haftasında tarlada 2,5-3 liraya, raflarda ise 5-6 liraya satılan kuru soğanın fiyatı, yaklaşık 1,5 ay içinde tarlada 60 kuruşa, market ve pazarda ise 2-3 liraya düştü.

    Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaklaşık 700 bin dönüm alanda kuru soğan ekildiğini söyledi.

    Adana'da da 33 bin dönümde ekilen kuru soğanın hasadının nisan ayının ilk haftasında başladığını belirten Doğan, "Adana'da hasat sürüyor, yaklaşık 170 bin ton rekolte bekliyoruz. Hasat, haziranın ilk haftasına kadar devam edecek. Erkenci kuru soğan kışlık değildir, depoya girmez. Depoya girdiğinde de fazla beklemez. Bu soğanların raf ömrü uzun değil, hemen tüketilmesi gerekiyor." diye konuştu.

    Verim arttı fiyat düştü

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, bazı işletmelerin faaliyetlerine ara verilmesiyle soğan tüketiminin düşmesinin, fiyatların gerilemesinde etkili olduğunu aktaran Doğan, şöyle konuştu:

    "Geçen yıl soğanda hastalık nedeniyle verim düşüklüğü vardı. Piyasaya 5-6 liradan girmişti. Bu yıl aynı ekim alanlarında verim iki katına çıktı. Rekoltenin fazla olmasından dolayı soğan fiyatı tarlada 2,5-3 liradan başladı. Tüketimin de az olması nedeniyle o günden bu yana fiyatlar 60-70 kuruşa düştü."

    Soğan üreticisi Güner Ateş de bu yıl soğanda verimin yüksek olduğunu, fiyatların da düştüğünü ifade etti.

    Kovid-19 nedeniyle tüketimin azalmasına değinen Ateş, "Hasat yaptığımız soğan çuvallarla tarlada duruyor." dedi.

    Salep eken çiftçiler 500 metre karelik alanda 20 bin TL'lik gelir elde ediyorMetre kareye düşen gelir bazında oldukça karlı olan salep, bu sene üreticinin yüzünü güldürdü.Korona virüsü tüm dünyayı ekonomik anlamda sıkıntıya sokarken, Türkiye’de gerekli tedbirler alınarak çiftçilerin üretime devam etmesi isteniyor. Metre kareye düşen gelir bazında en karlı ürünlerden biri olan salep üretimine Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde devam ediliyor. Çiftçiler, sezonun son saleplerinin hasadına başladı.
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