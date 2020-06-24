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    24.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kuruşlarla barınak hayvanlarına mama

    VakıfBank, barınak hayvanlarına yardım amacıyla 1 Mart - 31 Mayıs arasında bir kampanya düzenledi.

    Kuruşlarla barınak hayvanlarına mama

    VakıfBank World özellikli kredi kartları aracılığıyla yapılan veteriner ve pet shop harcamaları üzerinden hesaplanan belli bir kısım, bedeli banka bütçesinden karşılanmak üzere 3 ay boyunca Hayvanları Koruma Derneği’ne (HAYKOD) bağış olarak aktarıldı.

    VakıfBank, veteriner ve pet shop sektörlerinde gerçekleştirdikleri harcamalar üzerinden HAYKOD’a aktardığı bağışlar ile barınaktaki sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşıladı. Kampanya kapsamında HAYKOD’a 10 ton mama temin eden VakıfBank ayrıca Ankara’da yer alan Cemil Erkök Barınak Tesisleri fiziki koşullarının iyileştirilmesi çalışmalarına da katkı sağladı. VakıfBank, müşteri bazında ek kart ile yapılan peşin veya taksitli harcamaları da kampanyaya dâhil etti.

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