Kuşadası'na sezonun ilk kruvaziyer gemisi yanaştı

Akdeniz'in en önemli yolcu limanı olan Kuşadası limanı 2020 turizm sezonunun ilk kruvaziyer gemisini ağırladı. Çıktığı Doğu Akdeniz programı dahilinde Rodos Adası'ndan ilçeye gelen Malta bayraklı 'Celestyal Crystal' isimli kruvaziyer gemisinden, çoğu Amerika ve İngiliz vatandaşı olan 675 turist, karaya ayak bastı. Yolcular, tur operatörünün koordinesinde otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi ile tarihi ören yerlerine götürüldü.

Bir kısmıysa Kuşadası'ndaki çarşı ve dükkanlardan alışveriş yaptı. Akşama kadar Kuşadası'nda kalacak olan 25 bin 611 ton ağırlığında ve 162 metre uzunluğundaki geminin, sefer programının Atina'da sona ereceği belirtildi.

İlçeye 2020 yılında 300'ün üzerinde kruvaziyer gemisiyle 350 bin turistin gelmesini beklediklerini belirten limanın genel müdürü Aziz Güngör, "Dünyada hızla yayılan koronavirüs nedeniyle bazı gemi şirketlerinin başka pazarlardan Kuşadası'nın da içinde bulunduğu Doğu Akdeniz kruvaziyer pazarına gemilerini kaydırdıklarını görmekteyiz. Bu kapsamda, Kuşadası'ndaki limanın 2020 yılında beklenenin üzerinde gemi ve yolcu sayısına ev sahipliği yapması olasıdır. Umuyoruz ki bu salgın hastalık, kısa zaman içinde sona erer ve turizm hareketlerini kısıtlayan bir unsur olmaktan çıkar. Küresel bir tehdit boyutuna erişen virüs nedeniyle, Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda gereken tüm önlemleri aldık. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün tahsis etmiş olduğu kontrol noktasında gelen tüm yolcular termal kamera gözetiminden geçirilmekte. Yolcu terminalimiz de sahip olduğu karantina odası ve uygulamış olduğu özel dezenfeksiyon yöntemleriyle bu sürece destek oluyor. Bir yandan gemi ile gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlarken, bir yandan da kamu kurumlarımızla birlikte her türlü önlemi almaktayız" dedi.