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    HaberlerEkonomi Haberleri Kuveyt varlık fonu Rolls-Royce’a talip
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    29.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kuveyt varlık fonu Rolls-Royce’a talip

    Kuveyt’in devlet varlık fonu, Birleşik Krallık mühendislik şirketi Rolls-Royce’a ortak olmak için görüşmelere başlayacağını açıkladı.

    Kuveyt varlık fonu Rolls-Royce’a talip

    Büyük kapasiteli yolcu uçaklarına motor üreten Rolls-Royce, ağustos ayında yaptığı açıklamada, Kovid-19 pandemisi nedeniyle havayolu şirketlerinin daha küçük kapasiteli uçaklara yönelmelerinin etkisiyle düşen satışlara bağlı olarak, yıllık bazda 5.4 milyar sterlin zararda olduğunu, buna bağlı olarak da ortaklarından 2.5 milyar sterlin nakit girişi talep edeceğini duyurmuştu. Bu nakit girişinin sağlanmasında kullanılması öngörülen alternatiflerden birinin de hisse satışı olarak öngörülüyor. Bu nedenle Kuveyt varlık fonu ile görüşülüyor. Kuveyt varlık fonunun yanı sıra, Singapur Kamu Yatırım Kurumu da Rolls-Royce’un olası hisse satışıyla ilgileniyor.

    Bu gelişmeler üzerine Rolls-Royce’tan yapılan açıklamada, bu konuda henüz bir karar alınmadığı duyuruldu. Birleşik Krallık’ın 114 yıllık mühendislik şirketinin açıklamasına göre, sektörde 2019 düzeylerine ancak 2025 yılında dönülebilecek.

     

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